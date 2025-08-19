У Львові інструктора з водіння оштрафували за порушення ПДР (відео)

Інструктор, який навчає людей водити автомобіль, отримав постанову від патрульної поліції за порушення одного з найважливіших правил під час дорожнього руху.

39-річний громадянин потрапив у поле зору поліцейського на вулиці Стрийській. Інструктор помітив, що чоловік у навчальному автомобілі не пристебнутий ременем безпеки, повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Коли правоохоронець запитав в інструктора, чому той не використовує ремінь безпеки, хоча сам же навчає людей водіння та правил дорожнього руху, той почав пояснювати, що ремінь ускладнює рухи, заважає контролювати процес і в разі чого виправити помилки учня.

Він також заявив, що три роки тому інструкторам можна було не пристібатися.

На інспектора такі виправдання не подіяли. Патрульний виніс на нього постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП, що передбачає штраф 510 грн, і провів із ним профілактичну бесіду.

