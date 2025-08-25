Їхали збивати дрони: у Києві вогневу групу ТрО оштрафували за перевищення швидкості, — соцмережі

Місцеві пабліки стверджують, що у Києві патрульна поліція оштрафувала за перевищення швидкості мобільну вогневу групу 112-ї бригади територіальної оборони, яка їхала збивати шахеди. На момент публікації новини у бригаді та поліції не коментували ці повідомлення.

Про те, що патрульний лейтенант нібито оштрафував мобільну вогневу групу під час повітряної тривоги на Броварському проспекті, повідомив 24 серпня Telegram-канал "dtp.kiev.ua ВОЙНА". До публікації додано фото постанови про штраф за перевищення швидкості.

В тексті постанови можна побачити, що штраф накладено 23 серпня на водія автомобіля Land Rover Discovery Sport за рух Броварським проспектом зі швидкістю 79 км/год — на понад 20 км/год більше за дозволену. За словами адмінів каналу, на цьому авто мобільна вогнева група їхала збивати дрони, що вже рухалися Чернігівською областю. В постанові зазначено час 16:53. При цьому Чернігівська обласна державна адміністрація повідомляла про оголошення повітряної тривоги 23 серпня о 16:46.

В соцмережах стверджують, що мобільну вогневу групу оштрафували за перевищення швидкості Фото: скриншот

"Працівнику поліції намагались пояснити, що ми їдем збивати шахеди, і у нас є бойове розпорядження, вся мобільна група. Були на авто, котре позначене шевронами бригади", — передає паблік нібито слова бійців тероборони.

За словами адмінів, в мобільній вогневій групі також розповіли, що правоохоронець сказав їм зачекати, щоб він міг правильно оформити постанову.

У Києві нібито оштрафували мобільну вогневу групу за їзду зі швидкістю 79 км/год Фото: скриншот

На момент публікації новини ані в 112-й бригаді ТрО, ані в патрульній поліції Києва не коментували публікацію про штраф для мобільної вогневої групи в соцмережах.

