Їхали збивати "шахеди": київські патрульні оштрафували військового за перевищення швидкості

У Києві патрульні оштрафували військового на Land Rover, який прямував для виконання завдання, за перевищення швидкості на Броварському проспекті.

Інцидент викликав резонанс у соцмережах, тож поліція оприлюднила офіційне пояснення обставин події.

За даними поліції, 23 серпня, на Броварському проспекті, близько 16:50, інспектори зупинили автомобіль Land Rover, який рухався містом зі швидкістю 79 км/год. У салоні перебували водій та пасажир у військовій формі. Сам кермувальник не заперечував факту перевищення швидкості та попросив скласти адміністративні матеріали якнайшвидше.

Правоохоронці наголосили, що згідно зі статтею 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, військовослужбовці несуть відповідальність за порушення правил дорожнього руху на загальних підставах. Тому на водія було винесено постанову за частиною 1 статті 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості.

Під час перевірки інформації, поширеної в соцмережах, поліціянти також уточнили, що на момент складання протоколу повітряна тривога була оголошена лише в Чернігівській та Сумській областях. У столиці та Київській області офіційного сповіщення не було. При цьому військові прямували не на термінове завдання, а для виконання завдань у майбутньому.

Водій визнав своє порушення та навіть висловив бажання одразу сплатити штраф у розмірі 340 грн через термінал.

У поліції закликали журналістів та громадян поширювати виключно перевірену інформацію та користуватися офіційними джерелами комунікації.

