В Україні збільшаться штрафи за перевищення швидкості: кому доведеться платити 17 тис.

В Україні планують суворіше карати водіїв, які перевищують швидкість, ставлячи під загрозу безпеку інших учасників дорожнього руху.

Чим більше водій перевищуватиме швидкість, тим суворішою буде відповідальність, заявив в ефірі телемарафону перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, наразі існує два кроки перевищення швидкості, за які передбачені штрафи: понад 20 км/год та понад 50 км/год. Однак у майбутньому кількість цих кроків збільшиться.

Які штрафи доведеться сплачувати за перевищення швидкості?

понад 20 км/год — 680 грн;

понад 40 км/год — 2040 грн;

понад 60 км/год — 2720 грн;

понад 80 км/год — 3400 грн.

За умови сплати штрафу за перевищення швидкості понад 20 км/год та понад 40 км/год протягом перших 10 днів діє правило 50 %.

Однак найсуворіші санкції застосовуватимуться до запеклих любителів швидкості.

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"У разі перевищення швидкості на понад 60 км/год або на понад 80 км/год більше п’яти разів на рік буде встановлено підвищену відповідальність у розмірі 17 тисяч гривень за кожен наступний випадок. Це стосується виключно злісних порушників", — підкреслив Білошицький.

Зараз в Україні готують систему штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху. Якщо протягом 365 днів водій набере 15 балів, його водійське посвідчення буде призупинено. Щоб повернути водійські права, доведеться повторно пройти навчання в автошколі та скласти теоретичний і практичний іспити.

У парламенті вважають, що для частини водіїв грошові штрафи не є достатнім стримуючим фактором. Натомість ризик втратити водійські права може вплинути на їхню поведінку на дорозі.

Нагадаємо, у Києві поліція зупинила за перевищення швидкості надпотужний Ferrari вартістю $400 000.

Також повідомлялося, що київські патрульні оштрафували військового за перевищення швидкості.