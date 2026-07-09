Контроль за водієм: у нових автомобілях, призначених для Євросоюзу, з'явився обов'язковий девайс

З 7 липня всі нові автомобілі та пасажирські транспортні засоби, що виїжджають на дороги Європейського Союзу, повинні бути оснащені системою відеоспостереження за водієм.

Згідно із Загальними правилами безпеки, які Європейська комісія офіційно розширила, до обов’язкових функцій автомобіля тепер належать вдосконалена система екстреного гальмування, здатна виявляти пішоходів і велосипедистів, поліпшена оглядовість вперед та вдосконалені системи попередження про неуважність водія (Advanced Driver Distraction Warning), покликані допомогти зосередитися на дорозі під час руху, повідомляє Road and Track.

До масштабних правил також включено випробування на зносостійкість шин та розширені зони захисту пішоходів на безпечному склі.

Контроль за водієм: "за" і "проти"

Системи Advanced Driver Distraction Warning стали обов’язковими для нових типів транспортних засобів — тобто для абсолютно нових моделей, вперше допущених до продажу, — у ЄС з 2024 року.

Відео дня

Оновлення від липня 2026 року, у свою чергу, вимагає, щоб усі транспортні засоби, що реєструються вперше, відповідали цій вимозі. Принцип роботи системи полягає в тому, що камера аналізує положення голови, вираз обличчя та напрямок погляду, а якщо водій занадто довго відволікається від дороги, подає сигнал тривоги.

Як на практиці працює система контролю за уважністю водія

"Європейська комісія оцінює, що від 10 до 30 % ДТП у Європі спричинені відволіканням учасників дорожнього руху", — йдеться в нормативному акті.

Виробники обіцяють, що камери не розпізнаватимуть обличчя, а дані залишатимуться всередині автомобіля.

Незважаючи на такі запевнення, у цього нововведення вже є й критики. Ті, хто виступає проти систем відеоспостереження, пояснюють, що ризик порушення конфіденційності даних є високим, незважаючи на правила ЄС, які вимагають, щоб системи працювали в замкнутому циклі.

Контроль зношеності шин

Європейські регулюючі органи історично були набагато суворішими щодо безпеки шин, ніж їхні північноамериканські колеги, тому в деяких регіонах ЄС вимагається використання відповідних зимових шин, і тепер водії також нестимуть відповідальність за дотримання стандартів зносу шин.

Параметри цих нових випробувань на зносостійкість шин у ЄС ще не визначені детально, хоча є припущення, що вони будуть зосереджені на глибині протектора та гальмівному шляху. Дослідження компанії Discount Tire показало, що зношені шини потребують на 45% більшого гальмівного шляху на мокрій дорозі.

Нульова смертність у ДТП — до 2050 року

До 2050 року в Євросоюзі планують максимально знизити ризики на дорогах і наблизитися до нульового рівня смертності. Посилення контролю за водієм та станом транспортного засобу загалом — складові цього плану.

"Ці нові обов'язкові вимоги допоможуть ЄС досягти цієї мети. Більше того, вони допоможуть краще захистити пішоходів і велосипедистів, вирішити проблему ДТП, спричинених відволіканням уваги водія, та сприятимуть широкому впровадженню передових систем допомоги водієві", — заявили в Єврокомісії.

Тим часом у США придумали спосіб обмежити швидкість для любителів ганяти на повній швидкості. Водіїв, яких спіймали на необережному водінні або перевищенні швидкості, судді з 1 липня мають право зобов’язати встановити інтелектуальну систему допомоги у разі перевищення швидкості (Incremental Disaster Assisted Assist, ISA), яка використовує дані GPS та інформацію про обмеження швидкості, щоб запобігти подальшому прискоренню після того, як транспортний засіб досягне встановленого обмеження.

Нагадаємо, в Україні пропонують накладати штрафи за неправильне паркування у розмірі до 50 тисяч грн.

Також ми писали, що в Україні планують збільшити штрафи за перевищення швидкості.