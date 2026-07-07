У США придумали, як обмежити швидкість водіям, які порушують правила дорожнього руху

Обмежувачі швидкості встановлюватимуть у автомобілях тих, хто перевищує допустимі норми.

Цей захід замість призупинення дії водійських прав вирішили випробувати в масштабах усього штату Вірджинія (США), що стане найбільшим експериментом у країні, повідомляє CarScoops.

З 1 липня судді мають право зобов’язати водіїв, яких затримали за необережне керування або перевищення швидкості, встановити інтелектуальну систему допомоги у разі перевищення швидкості (Incremental Disaster Assisted Assist, ISA), яка використовує дані GPS та інформацію про обмеження швидкості, щоб запобігти подальшому прискоренню після того, як транспортний засіб досягне встановленого обмеження.

Вірджинія стала першим американським штатом, де запустили програму ISA, і якщо експеримент виявиться успішним, то він має всі шанси поширитися й на інші регіони.

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Зазначимо, що столиця США, місто Вашингтон, округ Колумбія, ухвалила аналогічний закон у 2024 році та ввела його в дію минулого року. У штаті Вашингтон також було ухвалено аналогічний закон, але він набере чинності лише у 2029 році.

Над впровадженням цієї системи також працюють у штаті Меріленд

Як працює Incremental Disaster Assisted Assist

Ця технологія, яку переважно постачає компанія LifeSaver, не пригальмовує різко й не вимикає автомобіль. Натомість вона діє як динамічний обмежувач швидкості, який обмежує подальше прискорення після того, як автомобіль досягне дозволеної швидкості.

Кого можуть включити до програми?

Водіїв, засуджених за порушення швидкісного режиму, зокрема за перевищення швидкості понад 161 км/год (100 миль на годину), можуть залучити до програми замість традиційного позбавлення водійських прав.

Прихильники стверджують, що ця технологія може врятувати життя, впливаючи на відносно невелику групу хронічних порушників швидкісного режиму, на яких припадає непропорційно велика частка небезпечних ДТП.

Критики, у свою чергу, вбачають у цьому ще один крок до посилення електронного контролю за транспортними засобами та поведінкою водія.

Нагадаємо, що в Україні збільшаться штрафи за перевищення швидкості.

Також повідомлялося, що в Києві поліція зупинила за перевищення швидкості надпотужний Ferrari вартістю $400 000.