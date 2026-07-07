В США придумали, как ограничить скорость водителям, нарушающим ПДД

Ограничители скорости будут устанавливать в машинах тех, кто превышает допустимые нормы.

Эту меру вместо приостановления действия водительских прав решили протестировать в масштабах всего штата Вирджиния (США), что станет самым большим экспериментом в стране, сообщает CarScoops.

Водителей, пойманных за неострожное вождение или превышение скоррости, судьи с 1 июля имеют право обязать установить интеллектуальную систему помощи при превышении скорости (Incremental Disaster Assisted Assist, ISA), которая использует данные GPS и информацию об ограничении скорости, чтобы предотвратить дальнейшее ускорение после того, как транспортное средство достигнет установленного ограничения.

Вирджиния стала первым американским штатом, где запустили программу ISA, и если эксперимент окажется успешным, то он имеет все шансы распространиться и на другие регионы.

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Отметим, что столица США, город Вашингтон, округ Колумбия, принял аналогичный закон в 2024 году и запустил его в прошлом году. В штате Вашингтон также был принят аналогичный закон, но он вступит в силу только в 2029 году.

Над внедрением этой системы также работают в Мэриленде

Как работает Incremental Disaster Assisted Assist

Технология, в основном поставляемая компанией LifeSaver, не резко тормозит и не отключает автомобиль. Вместо этого она работает как динамический ограничитель скорости, который ограничивает дальнейшее ускорение после того, как машина достигнет разрешенной скорости.

Кого могут включить в программу?

Водителей, осужденных за нарушения скоростного режима, включая превышение скорости более 161 км/ч (100 миль в час), могут включить в программу вместо традиционного лишения водительских прав.

Сторонники утверждают, что эта технология может спасти жизни, воздействуя на относительно небольшую группу хронических нарушителей скоростного режима, на долю которых приходится непропорционально большая доля опасных аварий.

Критики, в свою очередь, видят в этом еще один шаг к усилению электронного контроля над транспортными средствами и поведением водителя.

Напомним, в Украине возрастут штрафы за превышение скорости.

Также сообщалось, что в Киеве полиция остановила за превышение скорости сверхмощный Ferrari за $400 000.