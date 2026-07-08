В Україні пропонують збільшити штрафи за неправильне паркування до 50 тисяч
У новій петиції на сайті Кабміну пропонується дозволити громадянам повідомляти про порушення правил дорожнього руху та отримувати 20 % від суми штрафу, а також підвищити самі ці штрафи, особливо за паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю.
Автором відповідної петиції № 41/010272-26еп до уряду є Морріс-Всеслав Шостак.
Що пропонує автор петиції?
- розширити зони паркування;
- посилити відповідальність за паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю;
- накладати штрафи за порушення правил паркування навіть на приватних територіях, зокрема біля торгових центрів.
Про які суми штрафів йдеться?
- 10 000 грн — за перше порушення правил паркування;
- 20 000 грн та позбавлення водійських прав на 6 місяців — повторне порушення;
- 50 000 грн та позбавлення права керування транспортним засобом на рік — у разі третього порушення.
Також у петиції пропонується створити систему, за допомогою якої громадяни зможуть самостійно, не викликаючи поліцію, повідомляти про порушення правил дорожнього руху в онлайн-режимі, додаючи до заяв фото- та відеоматеріали, що підтверджують порушення, наприклад, правил паркування.
Крім того, пропонується виплачувати пильним громадянам, які повідомили про порушення правил дорожнього руху, 20 % від суми штрафу, який сплатить порушник.
Раніше повідомлялося, що в Україні планують накладати штрафи за перевищення швидкості.
Також повідомлялося, кому з українців загрожує штраф у сотні гривень за порушення правил дорожнього руху.