В Україні пропонують збільшити штрафи за неправильне паркування до 50 тисяч

У новій петиції на сайті Кабміну пропонується дозволити громадянам повідомляти про порушення правил дорожнього руху та отримувати 20 % від суми штрафу, а також підвищити самі ці штрафи, особливо за паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю.

Автором відповідної петиції № 41/010272-26еп до уряду є Морріс-Всеслав Шостак.

Що пропонує автор петиції?

розширити зони паркування;

посилити відповідальність за паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю;

накладати штрафи за порушення правил паркування навіть на приватних територіях, зокрема біля торгових центрів.

Про які суми штрафів йдеться?

10 000 грн — за перше порушення правил паркування;

20 000 грн та позбавлення водійських прав на 6 місяців — повторне порушення;

50 000 грн та позбавлення права керування транспортним засобом на рік — у разі третього порушення.

Також у петиції пропонується створити систему, за допомогою якої громадяни зможуть самостійно, не викликаючи поліцію, повідомляти про порушення правил дорожнього руху в онлайн-режимі, додаючи до заяв фото- та відеоматеріали, що підтверджують порушення, наприклад, правил паркування.

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Крім того, пропонується виплачувати пильним громадянам, які повідомили про порушення правил дорожнього руху, 20 % від суми штрафу, який сплатить порушник.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують накладати штрафи за перевищення швидкості.

Також повідомлялося, кому з українців загрожує штраф у сотні гривень за порушення правил дорожнього руху.