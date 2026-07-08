В Украине предлагают увеличить штрафы за неправильную парковку до 50 тысяч

Разрешить гражданам сообщать о нарушениях правил дорожного движения и получать 20% от штрафа, а также повысить эти самые штрафы, особенно в части парковки на местах для людей с инвалидностью, предлагается в новой петиции на сайте Кабмина.

Автором соответствующей петиции №41/010272-26еп к правительству является Моррис-Всеслав Шостак.

Что предлагает автор петиции?

увеличить парковочные зоны;

усилить ответственность за парковку на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью;

штрафовать за нарушения правил парковки даже на частных территориях, в частности возле торговых центров.

О каких суммах штрафов идет речь?

10 000 грн — за первое нарушение правил парковки;

20 000 грн и лишение водительских прав на 6 месяцев — повторное нарушение;

50 000 грн и лишение права управления ТС на год — в случае третьего нарушения.

Также в петиции предлагается создать систему, по которой граждане смогут самостоятельно, не вызывая полицию, сообщать о нарушениях ПДД в онлайн-режиме, приобщая к заявлениям фото- и видеоматериалы с подтвержением нарушений тех же, например, правил парковки.

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Дополнительно предлагается платить бдительным гражданам, сообщившим о нарушении ПДД, 20% штрафа, который уплатит нарушитель.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят штрафовать за превышение скорости.

Также сообщалось, кому из украинцев грозит штраф в сотни гривен за нарушение ПДД.