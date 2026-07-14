Комфорт и экономия: самые популярные гибриды в 2026 году среди украинцев

Учитывая растущие цены на горючее и в целом нестабильную ситуацию на этом рынке из-за войны в Иране спрос на гибриды среди автолюбителей постоянно растет. Украинцы в этом отношении не стали исключением.

В первом полугодии 2026 года автопарк Украины пополнили 19,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 34% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает Укравтопром. Доля новых авто составила 51% против 61% в прошлом году.

Самые популярные гибриды в Украине

Toyota RAV4 Hybrid

Безусловным лидером потребительских симпатий остается гибрид Toyota RAV-4. За полгода в стране было продано 1770 автомобилей этой марки.

На сегодня это самый популярный гибридный кроссовер на украинском рыке. Современные версии предлагают мощность до 230–239 л.с., интеллектуальный полный привод (AWD-i) и расход топлива от 5,1 до 5,8 л/100 км в городском цикле.

У него классическая система на базе 2,5-литрового бензинового двигателя. Аккумулятор заряжается автоматически при торможении и рекуперации энергии, поэтому его не нужно подключать к сети.

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Nissan Qashqai

На втором месте — компактный городской внедорожник Nissan Qashqai и 601 проданное авто.

Инновационный кроссовер оснащен революционной системой e-POWER или технологией "мягкий гибрид" (MHEV). Они обеспечивают высокую динамику, тихий ход и низкий расход топлива, делая поездки более экономичными, а авто, соответственно, популярным среди потребителей.

Toyota Yaris Cross

Замыкает тройку лидеров субкомпактный кроссовер B-класса Toyota Yaris Cross с 511 проданными единицами.

Модель отличается маневренностью для города, увеличенным клиренсом (170 мм) и доступна как с передним, так и с полным приводом. Особой популярностью пользуется ее гибридная версия, обеспечивающая высокую экономичность.

Чаще всего оснащается экономичными гибридными установками, например, 1,5 литра, а также бензиновыми агрегатами в зависимости от рынка.

Отметим, что в конце апреля на европейский рынок вышла новая Toyota Yaris Cross, которая претерпела плановую модернизацию и теперь имеет черты нового фирменного стиля.

Что касается импортированных гибридов с пробегом, то первенство держит Ford Escape (555 ед.). В тройку лидеров вошли Ford Fusion US (470 ед.) и Toyota Prius (460 ед.).

Напомним, представлены новейшие кроссоверы Xiaomi с бензиновым двигателем.

Также сообщалось, что Lamborghini презентовала самый быстрый кроссовер в мире.