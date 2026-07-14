Комфорт та економія: найпопулярніші гібриди в 2026 році серед українців

З огляду на зростання цін на пальне та загалом нестабільну ситуацію на цьому ринку через війну в Ірані, попит на гібриди серед автолюбителів постійно зростає. Українці в цьому плані не стали винятком.

У першому півріччі 2026 року автопарк України поповнився на 19,1 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), що на 34% більше, ніж минулого року, повідомляє "Укравтопром". Частка нових автомобілів становила 51% проти 61% минулого року.

Найпопулярніші гібриди в Україні

Toyota RAV4 Hybrid

Беззаперечним лідером за популярністю серед споживачів залишається гібрид Toyota RAV-4. За півроку в країні було продано 1770 автомобілів цієї марки.

На сьогодні це найпопулярніший гібридний кросовер на українському ринку. Сучасні версії мають потужність до 230–239 к.с., інтелектуальний повний привід (AWD-i) та витрату палива від 5,1 до 5,8 л/100 км у міському циклі.

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У нього класична система на базі 2,5-літрового бензинового двигуна. Акумулятор заряджається автоматично під час гальмування та рекуперації енергії, тому його не потрібно підключати до мережі.

Nissan Qashqai

На другому місці — компактний міський позашляховик Nissan Qashqai та 601 проданий автомобіль.

Інноваційний кросовер обладнаний революційною системою e-POWER або технологією "м'який гібрид" (MHEV). Вони забезпечують високу динаміку, тихий хід і низьку витрату палива, роблячи поїздки більш економічними, а автомобіль, відповідно, популярним серед споживачів.

Toyota Yaris Cross

Завершує трійку лідерів субкомпактний кросовер B-класу Toyota Yaris Cross із 511 проданими одиницями.

Ця модель вирізняється маневреністю в міських умовах, збільшеним кліренсом (170 мм) і доступна як з переднім, так і з повним приводом. Особливою популярністю користується її гібридна версія, яка забезпечує високу економічність.

Найчастіше комплектується економічними гібридними установками, наприклад, об’ємом 1,5 літра, а також бензиновими двигунами залежно від ринку.

Зазначимо, що наприкінці квітня на європейський ринок вийшла нова Toyota Yaris Cross, що зазнала планової модернізації й тепер має риси нового фірмового стилю.

Що стосується імпортованих гібридів з пробігом, то перше місце посідає Ford Escape (555 одиниць). До трійки лідерів увійшли Ford Fusion US (470 одиниць) і Toyota Prius (460 одиниць).

Нагадаємо, що представлено найновіші кросовери Xiaomi з бензиновим двигуном.

Також повідомлялося, що Lamborghini представила найшвидший кросовер у світі.