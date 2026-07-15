Прослужать довго: 4 найкращі автомобілі 2006 року для тих, хто вміє рахувати гроші

Надійний і довговічний автомобіль — одна з найважливіших інвестицій, особливо для людей, які віддають перевагу довгостроковому плануванню, а також для тих, хто вже замислюється про надійний транспорт на пенсії.

Ресурс GoBankingRates назвав чотири компактні автомобілі, які мають перевірену репутацію щодо низьких витрат на технічне обслуговування та ремонт, і купівля яких виправдає кожен вкладений долар.

Honda Civic

Ціна — від $24 695

Автомобілі Honda Civic відомі своєю низькою ціною та низькими витратами на технічне обслуговування, які в середньому становлять $5634 за перші 10 років експлуатації.

За словами автомобільного експерта Роба Діллана, завдяки економічності, безпеці та якості збірки Honda Civic незмінно входить до числа найкращих компактних автомобілів.

"Двигуни Honda можуть прослужити 200 000 миль (320 000 км), що робить Civic чудовою інвестицією на кілька десятиліть уперед", — підкреслює він.

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З ним згоден Алан Гельфанд, власник German Car Depot:

"Експлуатація Civic із використанням базових систем дозволяє власникам утримувати витрати на низькому рівні в довгостроковій перспективі, оскільки ці технології не потребують складних функцій. Ці автомобілі й надалі залишаються надійним засобом пересування для своїх власників навіть у міру старіння".

Toyota Corolla

Ціна — від $22 925

Цей автомобіль високо цінується за його надійність, чудове співвідношення ціни та якості та бездоганну репутацію.

Витрати на технічне обслуговування протягом перших 10 років становлять приблизно $4434, що на $1312 нижче за галузеві стандарти.

"Corolla не вимагає великих витрат на обслуговування та є економічною, а її конструкція дозволяє тривалий час експлуатувати автомобіль із мінімальною кількістю ремонтів", — зазначає Діллан.

Toyota Corolla добре підходить для пенсіонерів, оскільки вона проста в керуванні та дуже надійна, здатна без проблем "пробігти" від 400 000 км із мінімальною кількістю капітальних ремонтів.

Mazda3

Ціна — від $24 550

Седан Mazda3 2026 року — доступний і надійний компактний автомобіль.

Витрати на технічне обслуговування становлять близько $5928 за перше десятиліття експлуатації, що робить цей автомобіль одним із найнадійніших на дорозі сьогодні.

Mazda3 пропонує вдале поєднання технологій, функцій безпеки та комфорту за розумною ціною.

Багато систем безпеки входять до стандартної комплектації, а дорожчі комплектації містять елементи преміум-класу, що підвищують зручність щоденного користування.

Hyundai Elantra

Ціна — від $23 870

Hyundai Elantra 2026 року має доступну ціну, а витрати на технічне обслуговування протягом перших 10 років становлять приблизно $6339/

Діллан наголошує, що Elantra забезпечує високу паливну економічність та технологічні функції, і власникам не доведеться турбуватися про проблеми з технічним обслуговуванням під час тривалих поїздок або у повсякденних справах.

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