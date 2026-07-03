Тяговитые и экономичные: лучшие дизельные авто на современном рынке (фото)

В Великобритании определили лучшие автомобили с дизелем. В рейтинг вошли семейные автомобили, кроссоверы и премиальные модели.

Несмотря на "Дизельгейт" и рост спроса на электромобили, дизельные модели по-прежнему пользуются спросом. Лучшие из них определило британское издание Autocar.

Рейтинг составлен по результатам тест-драйвов. В топ-10 вошли модели разных классов — кроссоверы, седаны, универсалы.

10 место. Mazda CX-60 — лучший семейный автомобиль с дизельным двигателем

Mazda CX-60 Фото: Mazda

В ряде стран кроссовер Mazda CX-60 предлагается с 3,3-литровыми дизельными двигателями мощностью 197 и 251 к. с. Модель отличается очень качественным интерьером.

Плюсы:

шестицилиндровые дизельные двигатели экономичны;

качественный интерьер.

Минусы:

небольшой багажник.

Важно

Изменилась до неузнаваемости: в Киеве появилась новая "шестерка" Mazda (фото)

9 место. Audi A5 2,0 TDI — лучший автомобиль для дальних поездок

Audi A5 Фото: Audi

Хэтчбек и универсал Audi A5 с 2,0-литровым турбодизелем расходуют 5,1 л/100 км и отличаются комфортом и тишиной на трассе. Можно выбрать и полный привод.

Відео дня

Плюсы:

удобное водительское место;

экономичный дизельный двигатель.

Минусы:

Коробка передач может дергаться;

довольно жёсткая спортивная подвеска.

8 место. Mercedes C-Class — лучший компактный автомобиль премиум-класса с дизельным двигателем

Mercedes C-класса Фото: Mercedes-Benz

В линейке Mercedes C-Class представлены 2,0-литровые турбодизели мощностью 197 и 261 к. с., а также дизельный плагин-гибрид мощностью 313 сил, разгоняющийся до сотни за 5,5 с. Он тихий и плавный.

Плюсы:

комфортабельный;

прекрасно ведет себя на трассе.

Минусы:

не самая удачная отделка;

маленький багажник.

7 место. Kia Sorento — лучший дизельный автомобиль для буксировки

Kia Sorento Фото: Kia

Кроссовер Kia Sorento с 2,2-литровым 200-сильным турбодизелем не только просторен внутри, но и способен буксировать 2,5-тонный прицеп.

Плюсы:

просторный салон;

можно буксировать 2,5-тонный прицеп.

Минусы:

непредсказуемая роботизированная коробка передач;

несколько жёсткая езда.

6 место. Skoda Kodiaq — лучший дизельный автомобиль за свои деньги

Skoda Kodiaq Фото: Тарас Брязгунов

У Skoda всегда было хорошее соотношение цены и качества, и дизельный кроссовер Kodiaq не является исключением в этом плане. Он просторен и практичен внутри, а его 2,0-литровые турбодизели мощностью 150 и 190 сил расходуют 5,3–6,3 л/100 км.

Плюсы:

просторный и практичный;

неплохая управляемость.

Минусы:

Система DSG может дергаться.

5 место. Range Rover — лучший роскошный внедорожник с дизелем

Range Rover Фото: Land Rover

3,0-литровые турбодизели Range Rover мощностью 300 и 350 сил отличаются высокой тягой и исключительной тишиной. Внедорожник роскошный и комфортабельный. У него качественный просторный салон и багажник объемом 725 литров.

Плюсы:

качественный интерьер;

отличная шумоизоляция;

хорошая маневренность благодаря управляемым задним колесам.

Минусы:

недешёвый;

слабые тормоза.

4 место. Mercedes E-Class — лучший автомобиль премиум-класса с дизелем

Mercedes E-класса Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes E-Class доступен с 2,0-литровыми и 3,0-литровыми турбодизелями мощностью до 367 сил, а также в 313-сильной плагин-гибридной версии с дизельным двигателем. Седан и универсал сохраняют свои традиционные преимущества — они качественные и комфортабельные.

Плюсы:

качественный салон;

тихие и мощные дизельные двигатели.

Минусы:

довольно дорогой;

сложная мультимедийная система.

3 место. Land Rover Defender — лучший дизельный внедорожник

Land Rover Defender Фото: Land Rover

Defender с мощными турбодизелями мощностью 250 и 350 сил отлично подходит для бездорожья. В нем есть набор режимов для различных типов дорожного покрытия, а за дополнительную плату доступна пневмоподвеска с регулируемым клиренсом.

Плюсы:

отличная проходимость;

просторный салон.

Минусы:

довольно тяжелый;

высокая цена с учетом дополнительных опций.

2 место. BMW X5 — лучший премиальный кроссовер с дизелем

BMW X5 Фото: BMW

3,0-литровые турбодизели BMW X5 мощностью 295 и 350 сил отличаются хорошей тягой, а также тихой и плавной работой. К тому же кроссовер сохраняет отличную управляемость.

Плюсы:

мощные и тяговые дизельные двигатели;

неплохая управляемость.

Минусы:

есть более практичные модели;

завышенный расход топлива.

Важно

Изменился до неузнаваемости: представлен новый BMW X5 2027 (фото, видео)

1 место. Skoda Superb — лучший дизельный универсал

Skoda Superb Фото: Skoda

Skoda Superb предлагается с 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 190 сил, расход топлива которых составляет 5,1–5,9 л на 100 км. У универсала большой багажник объемом 690 литров и просторный салон, а ещё он может буксировать 2,2-тонный прицеп.

Плюсы:

просторный салон;

неплохая базовая комплектация;

экономичные дизельные двигатели.

Минусы:

несколько жесткая езда;

работа DSG не всегда плавная.

Кстати, недавно в Великобритании назвали лучшие автомобили 2026 года.

Кроме того, Фокус рассказывал о лучших новых электромобилях.