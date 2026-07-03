Тяговитые и экономичные: лучшие дизельные авто на современном рынке (фото)
В Великобритании определили лучшие автомобили с дизелем. В рейтинг вошли семейные автомобили, кроссоверы и премиальные модели.
Несмотря на "Дизельгейт" и рост спроса на электромобили, дизельные модели по-прежнему пользуются спросом. Лучшие из них определило британское издание Autocar.
Рейтинг составлен по результатам тест-драйвов. В топ-10 вошли модели разных классов — кроссоверы, седаны, универсалы.
10 место. Mazda CX-60 — лучший семейный автомобиль с дизельным двигателем
В ряде стран кроссовер Mazda CX-60 предлагается с 3,3-литровыми дизельными двигателями мощностью 197 и 251 к. с. Модель отличается очень качественным интерьером.
Плюсы:
- шестицилиндровые дизельные двигатели экономичны;
- качественный интерьер.
Минусы:
- небольшой багажник.
9 место. Audi A5 2,0 TDI — лучший автомобиль для дальних поездок
Хэтчбек и универсал Audi A5 с 2,0-литровым турбодизелем расходуют 5,1 л/100 км и отличаются комфортом и тишиной на трассе. Можно выбрать и полный привод.
Плюсы:
- удобное водительское место;
- экономичный дизельный двигатель.
Минусы:
- Коробка передач может дергаться;
- довольно жёсткая спортивная подвеска.
8 место. Mercedes C-Class — лучший компактный автомобиль премиум-класса с дизельным двигателем
В линейке Mercedes C-Class представлены 2,0-литровые турбодизели мощностью 197 и 261 к. с., а также дизельный плагин-гибрид мощностью 313 сил, разгоняющийся до сотни за 5,5 с. Он тихий и плавный.
Плюсы:
- комфортабельный;
- прекрасно ведет себя на трассе.
Минусы:
- не самая удачная отделка;
- маленький багажник.
7 место. Kia Sorento — лучший дизельный автомобиль для буксировки
Кроссовер Kia Sorento с 2,2-литровым 200-сильным турбодизелем не только просторен внутри, но и способен буксировать 2,5-тонный прицеп.
Плюсы:
- просторный салон;
- можно буксировать 2,5-тонный прицеп.
Минусы:
- непредсказуемая роботизированная коробка передач;
- несколько жёсткая езда.
6 место. Skoda Kodiaq — лучший дизельный автомобиль за свои деньги
У Skoda всегда было хорошее соотношение цены и качества, и дизельный кроссовер Kodiaq не является исключением в этом плане. Он просторен и практичен внутри, а его 2,0-литровые турбодизели мощностью 150 и 190 сил расходуют 5,3–6,3 л/100 км.
Плюсы:
- просторный и практичный;
- неплохая управляемость.
Минусы:
- Система DSG может дергаться.
5 место. Range Rover — лучший роскошный внедорожник с дизелем
3,0-литровые турбодизели Range Rover мощностью 300 и 350 сил отличаются высокой тягой и исключительной тишиной. Внедорожник роскошный и комфортабельный. У него качественный просторный салон и багажник объемом 725 литров.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- отличная шумоизоляция;
- хорошая маневренность благодаря управляемым задним колесам.
Минусы:
- недешёвый;
- слабые тормоза.
4 место. Mercedes E-Class — лучший автомобиль премиум-класса с дизелем
Новый Mercedes E-Class доступен с 2,0-литровыми и 3,0-литровыми турбодизелями мощностью до 367 сил, а также в 313-сильной плагин-гибридной версии с дизельным двигателем. Седан и универсал сохраняют свои традиционные преимущества — они качественные и комфортабельные.
Плюсы:
- качественный салон;
- тихие и мощные дизельные двигатели.
Минусы:
- довольно дорогой;
- сложная мультимедийная система.
3 место. Land Rover Defender — лучший дизельный внедорожник
Defender с мощными турбодизелями мощностью 250 и 350 сил отлично подходит для бездорожья. В нем есть набор режимов для различных типов дорожного покрытия, а за дополнительную плату доступна пневмоподвеска с регулируемым клиренсом.
Плюсы:
- отличная проходимость;
- просторный салон.
Минусы:
- довольно тяжелый;
- высокая цена с учетом дополнительных опций.
2 место. BMW X5 — лучший премиальный кроссовер с дизелем
3,0-литровые турбодизели BMW X5 мощностью 295 и 350 сил отличаются хорошей тягой, а также тихой и плавной работой. К тому же кроссовер сохраняет отличную управляемость.
Плюсы:
- мощные и тяговые дизельные двигатели;
- неплохая управляемость.
Минусы:
- есть более практичные модели;
- завышенный расход топлива.
1 место. Skoda Superb — лучший дизельный универсал
Skoda Superb предлагается с 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 190 сил, расход топлива которых составляет 5,1–5,9 л на 100 км. У универсала большой багажник объемом 690 литров и просторный салон, а ещё он может буксировать 2,2-тонный прицеп.
Плюсы:
- просторный салон;
- неплохая базовая комплектация;
- экономичные дизельные двигатели.
Минусы:
- несколько жесткая езда;
- работа DSG не всегда плавная.
Кстати, недавно в Великобритании назвали лучшие автомобили 2026 года.
Кроме того, Фокус рассказывал о лучших новых электромобилях.