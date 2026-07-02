Электромобили — в лидерах: британские эксперты определили лучшие автомобили года (фото)
В Великобритании назвали лучшие автомобили 2026 года. Среди победителей преобладают электрифицированные модели.
Лучшие автомобили года в Великобритании определило издание Auto Express. Победителей выбрали по результатам тест-драйвов десятков моделей.
Абсолютным победителем стал электромобиль Nissan Leaf третьего поколения. Эксперты высоко оценили значительный запас хода (621 км) и современные электронные системы автомобиля, а также отметили, что новый Leaf по-прежнему остается доступным.
Кроме того, были названы лучшие автомобили в различных категориях. Среди них преобладают электромобили и гибриды.Важно
Лучшие автомобили года по версии Auto Express:
- городской автомобиль — Kia Picanto;
- супермини — CUPRA Raval;
- семейный автомобиль — Kia PV5;
- универсал — Skoda Superb;
- малый корпоративный автомобиль — Nissan Leaf;
- среднеразмерный корпоративный автомобиль — Mercedes CLA;
- большой корпоративный автомобиль — Audi A6 e-tron;
- компактный кроссовер — Renault 4 E-Tech;
- среднеразмерный кроссовер — Skoda Elroq;
- большой кроссовер — Skoda Kodiaq4
- компактный премиальный кроссовер — Audi Q3;
- среднеразмерный премиальный кроссовер — BMW iX3;
- большой премиальный кроссовер — Range Rover Sport;
- спортивный хэтчбек — Volkswagen Golf GTI;
- купе — BMW 2 Series;
- кабриолет — Mazda MX-5;
- спортивный автомобиль — Porsche 911;
- доступный электромобиль — Nissan Leaf;
- премиальный электромобиль — BMW iX3;
- доступный гибрид — MG HS;
- премиальный гибрид — Audi A5;
- пикап — Ford Ranger;
- компактный фургон — Kia PV5;
- среднеразмерный фургон — Ford Transit;
- большой фургон — Renault Master;
- выбор читателей — Tesla Model 3.
Кстати, недавно были названы самые надежные автомобили 2026 года.
Кроме того, "Фокус" рассказывал о лучших новых электромобилях на рынке.