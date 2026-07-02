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Электромобили — в лидерах: британские эксперты определили лучшие автомобили года (фото)

лучшие автомобили года
В Великобритании назвали лучшие автомобили года | Фото: Auto Express

В Великобритании назвали лучшие автомобили 2026 года. Среди победителей преобладают электрифицированные модели.

Лучшие автомобили года в Великобритании определило издание Auto Express. Победителей выбрали по результатам тест-драйвов десятков моделей.

Абсолютным победителем стал электромобиль Nissan Leaf третьего поколения. Эксперты высоко оценили значительный запас хода (621 км) и современные электронные системы автомобиля, а также отметили, что новый Leaf по-прежнему остается доступным.

Nissan Leaf
Nissan Leaf стал автомобилем года в Великобритании
Фото: Auto Express

Кроме того, были названы лучшие автомобили в различных категориях. Среди них преобладают электромобили и гибриды.

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Лучшие автомобили года по версии Auto Express:

  • городской автомобиль — Kia Picanto;
  • супермини — CUPRA Raval;
  • семейный автомобиль — Kia PV5;
  • универсал — Skoda Superb;
  • малый корпоративный автомобиль — Nissan Leaf;
  • среднеразмерный корпоративный автомобиль — Mercedes CLA;
  • большой корпоративный автомобиль — Audi A6 e-tron;
  • компактный кроссовер — Renault 4 E-Tech;
  • среднеразмерный кроссовер — Skoda Elroq;
  • большой кроссовер — Skoda Kodiaq4
  • компактный премиальный кроссовер — Audi Q3;
  • среднеразмерный премиальный кроссовер — BMW iX3;
  • большой премиальный кроссовер — Range Rover Sport;
  • спортивный хэтчбек — Volkswagen Golf GTI;
  • купе — BMW 2 Series;
  • кабриолет — Mazda MX-5;
  • спортивный автомобиль — Porsche 911;
  • доступный электромобиль — Nissan Leaf;
  • премиальный электромобиль — BMW iX3;
  • доступный гибрид — MG HS;
  • премиальный гибрид — Audi A5;
  • пикап — Ford Ranger;
  • компактный фургон — Kia PV5;
  • среднеразмерный фургон — Ford Transit;
  • большой фургон — Renault Master;
  • выбор читателей — Tesla Model 3.
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