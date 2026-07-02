Электромобили — в лидерах: британские эксперты определили лучшие автомобили года (фото)

В Великобритании назвали лучшие автомобили 2026 года. Среди победителей преобладают электрифицированные модели.

Лучшие автомобили года в Великобритании определило издание Auto Express. Победителей выбрали по результатам тест-драйвов десятков моделей.

Абсолютным победителем стал электромобиль Nissan Leaf третьего поколения. Эксперты высоко оценили значительный запас хода (621 км) и современные электронные системы автомобиля, а также отметили, что новый Leaf по-прежнему остается доступным.

Nissan Leaf стал автомобилем года в Великобритании Фото: Auto Express

Кроме того, были названы лучшие автомобили в различных категориях. Среди них преобладают электромобили и гибриды.

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Лучшие автомобили года по версии Auto Express:

городской автомобиль — Kia Picanto;

супермини — CUPRA Raval;

семейный автомобиль — Kia PV5;

универсал — Skoda Superb;

малый корпоративный автомобиль — Nissan Leaf;

среднеразмерный корпоративный автомобиль — Mercedes CLA;

большой корпоративный автомобиль — Audi A6 e-tron;

компактный кроссовер — Renault 4 E-Tech;

среднеразмерный кроссовер — Skoda Elroq;

большой кроссовер — Skoda Kodiaq4

компактный премиальный кроссовер — Audi Q3;

среднеразмерный премиальный кроссовер — BMW iX3;

большой премиальный кроссовер — Range Rover Sport;

спортивный хэтчбек — Volkswagen Golf GTI;

купе — BMW 2 Series;

кабриолет — Mazda MX-5;

спортивный автомобиль — Porsche 911;

доступный электромобиль — Nissan Leaf;

премиальный электромобиль — BMW iX3;

доступный гибрид — MG HS;

премиальный гибрид — Audi A5;

пикап — Ford Ranger;

компактный фургон — Kia PV5;

среднеразмерный фургон — Ford Transit;

большой фургон — Renault Master;

выбор читателей — Tesla Model 3.

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