Не доставляют проблем владельцам: эксперты из США определили самые надежные новые авто (фото)

В США обнародовали ежегодный рейтинг качества новых автомобилей. Он показал, что надежность современных моделей повышается.

Самые надежные автомобили 2026 года определило американское агентство J.D. Power, которое уже давно занимается подобными исследованиями.

Эксперты провели опрос среди владельцев 78 514 новых автомобилей и выяснили, с какими проблемами они сталкивались в течение первых 90 дней владения. Именно количество проблем на 100 автомобилей и является основным критерием рейтинга.

Лидерами рейтинга стали Porsche, Genesis и Ford Фото: J.D. Power

Чаще всего респонденты жаловались на мультимедийные системы с сенсорными экранами. Впрочем, в целом уровень качества автомобилей повысился: средний показатель по рынку за год улучшился с 192 до 175 проблем на 100 автомобилей.

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Лидеры рейтинга — премиальные марки Porsche (138 проблем на 100 автомобилей) и Genesis (151), а среди массовых брендов лучше всего показал себя Ford (152 проблемы на 100 автомобилей). В "хвосте" рейтинга — Rivian (246 проблем на 100 автомобилей), Infiniti (235) и Volkswagen (233).

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Lexus NX отличается надежностью Фото: Auto Express

Самым надежным автомобилем признан спорткар Porsche 911, также был отмечен кроссовер Lexus NX. Кроме того, были названы лидеры в различных классах:

малые премиальные авто — BMW 2 Series;

компактные автомобили — Kia K4;

компактные автомобили премиум-класса — Cadillac CT4;

автомобили среднего класса — Hyundai Sonata;

среднеразмерные автомобили премиум-класса — BMW 5 Series;

крупные автомобили премиум-класса — BMW 8 Series;

спорткары — Ford Mustang;

премиальные спорткары — Porsche 911;

малые кроссоверы — Hyundai Venue;

малые премиальные кроссоверы — BMW X2;

компактные кроссоверы — Nissan Rogue;

компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX;

среднеразмерные кроссоверы — Chevrolet Blazer;

среднеразмерные премиальные кроссоверы — Cadillac XT5;

крупные кроссоверы — Subaru Ascent;

крупные премиальные кроссоверы — BMW X6;

полноразмерные внедорожники — Chevrolet Tahoe и Toyota Sequoia;

полноразмерные премиальные внедорожники — BMW X7;

минивэны — Kia Carnival;

компактные пикапы — Hyundai Santa Cruz;

полноразмерные пикапы — Ford F-150;

тяжелые пикапы — Ford Super Duty.

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