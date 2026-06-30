Не створюють проблем власникам: експерти зі США визначили найнадійніші нові авто (фото)

У США оприлюднили щорічний рейтинг якості нових автомобілів. Він показав, що надійність сучасних моделей покращується.

Найнадійніші авто 2026 року визначило американське агентство J.D. Power, яке вже тривалий час займається подібними дослідженнями.

Експерти опитали власників 78 514 нових авто та дізналися, з якими проблемами вони стикалися за перші 90 днів володіння. Саме кількість проблем на 100 авто і є основним критерієм рейтингу.

Лідерами рейтингу стали Porsche, Genesis і Ford Фото: J.D. Power

Найчастіше респонденти скаржилися на мультимедійні системи з сенсорними екранами. Утім, загалом рівень якості авто став вищим: середній показник по ринку за рік покращився з 192 до 175 проблем на 100 авто.

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Лідери рейтингу — преміальні марки Porsche (138 проблем на 100 авто) та Genesis (151), а серед масових брендів найкраще показав себе Ford (152 проблеми на 100 авто). У "хвості" рейтингу — Rivian (246 проблем на 100 авто), Infiniti (235) і Volkswagen (233).

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Lexus NX вирізняється надійністю Фото: Auto Express

Найнадійніше авто — спорткар Porsche 911, також відзначили кросовер Lexus NX. Крім того, назвали лідерів у різних класах:

малі преміальні авто — BMW 2 Series;

компактні авто — Kia K4;

компактні преміальні авто — Cadillac CT4;

середньорозмірні авто — Hyundai Sonata;

середньорозмірні преміальні авто — BMW 5 Series;

великі преміальні авто — BMW 8 Series;

спорткари — Ford Mustang;

преміальні спорткари — Porsche 911;

малі кросовери — Hyundai Venue;

малі преміальні кросовери — BMW X2;

компактні кросовери — Nissan Rogue;

компактні преміальні кросовери — Lexus NX;

середньорозмірні кросовери — Chevrolet Blazer;

середньорозмірні преміальні кросовери — Cadillac XT5;

великі кросовери — Subaru Ascent;

великі преміальні кросовери — BMW X6;

повнорозмірні позашляховики — Chevrolet Tahoe і Toyota Sequoia;

повнорозмірні преміальні позашляховики — BMW X7;

мінівени — Kia Carnival;

компактні пікапи — Hyundai Santa Cruz;

повнорозмірні пікапи — Ford F-150;

важкі пікапи — Ford Super Duty.

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