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Не розорять власника: названо найнадійніші авто преміумкласу (фото)

Lexus LC
Lexus LC визнали найнадійнішим преміальним авто | Фото: Lexus

Визначено найнадійніші преміальні моделі авто на ринку. Вони витривалі та недорогі в утриманні.

Існує стереотип, що всі авто преміумкласу дорогі в експлуатації, тому їх часто не рекомендують купувати уживаними. Утім, деякі моделі не розорять власника, адже довговічні та недорогі в ремонті. Найнадійніші преміальні авто назвав сайт Top speed.

Lexus ES
Lexus ES
Фото: Lexus

При виборі найкращих експерти звертали увагу на рейтинги надійності авто, а також на вартість обслуговування та запчастин. До рейтингу потрапили легкові седани та купе.

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Примітно, що одразу 7 авто в топ 10 — японські моделі. Серед них — по три представники концернів Toyota і Honda, а найнадійнішими стали два Lexus — купе LC і седан ES. Третє місце — у Genesis G90 від Hyundai.

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Genesis G90
Genesis G90
Фото: Genesis

Найнадійніші автомобілі преміумсегменту за версією Top speed:

  1. Lexus LC (з 2018 року).
  2. Lexus ES (2019-2025 рр.).
  3. Genesis G90 (з 2023 року).
  4. Genesis G80 (з 2021 року).
  5. Lexus LS (з 2018 року).
  6. Acura RLX/Honda Legend (2014-2020 рр.).
  7. Acura TLX (2021-2025 рр.).
  8. Infiniti Q50 (2014-2024 рр.).
  9. Acura ILX (2019-2022 рр.).
  10. Buick Regal (2018-2020 рр.).

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