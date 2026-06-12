Не розорять власника: названо найнадійніші авто преміумкласу (фото)
Визначено найнадійніші преміальні моделі авто на ринку. Вони витривалі та недорогі в утриманні.
Існує стереотип, що всі авто преміумкласу дорогі в експлуатації, тому їх часто не рекомендують купувати уживаними. Утім, деякі моделі не розорять власника, адже довговічні та недорогі в ремонті. Найнадійніші преміальні авто назвав сайт Top speed.
При виборі найкращих експерти звертали увагу на рейтинги надійності авто, а також на вартість обслуговування та запчастин. До рейтингу потрапили легкові седани та купе.Важливо
Примітно, що одразу 7 авто в топ 10 — японські моделі. Серед них — по три представники концернів Toyota і Honda, а найнадійнішими стали два Lexus — купе LC і седан ES. Третє місце — у Genesis G90 від Hyundai.
Найнадійніші автомобілі преміумсегменту за версією Top speed:
- Lexus LC (з 2018 року).
- Lexus ES (2019-2025 рр.).
- Genesis G90 (з 2023 року).
- Genesis G80 (з 2021 року).
- Lexus LS (з 2018 року).
- Acura RLX/Honda Legend (2014-2020 рр.).
- Acura TLX (2021-2025 рр.).
- Infiniti Q50 (2014-2024 рр.).
- Acura ILX (2019-2022 рр.).
- Buick Regal (2018-2020 рр.).
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