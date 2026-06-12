Не розорять власника: названо найнадійніші авто преміумкласу (фото)

Визначено найнадійніші преміальні моделі авто на ринку. Вони витривалі та недорогі в утриманні.

Існує стереотип, що всі авто преміумкласу дорогі в експлуатації, тому їх часто не рекомендують купувати уживаними. Утім, деякі моделі не розорять власника, адже довговічні та недорогі в ремонті. Найнадійніші преміальні авто назвав сайт Top speed.

Lexus ES Фото: Lexus

При виборі найкращих експерти звертали увагу на рейтинги надійності авто, а також на вартість обслуговування та запчастин. До рейтингу потрапили легкові седани та купе.

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Примітно, що одразу 7 авто в топ 10 — японські моделі. Серед них — по три представники концернів Toyota і Honda, а найнадійнішими стали два Lexus — купе LC і седан ES. Третє місце — у Genesis G90 від Hyundai.

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Genesis G90 Фото: Genesis

Найнадійніші автомобілі преміумсегменту за версією Top speed:

Lexus LC (з 2018 року). Lexus ES (2019-2025 рр.). Genesis G90 (з 2023 року). Genesis G80 (з 2021 року). Lexus LS (з 2018 року). Acura RLX/Honda Legend (2014-2020 рр.). Acura TLX (2021-2025 рр.). Infiniti Q50 (2014-2024 рр.). Acura ILX (2019-2022 рр.). Buick Regal (2018-2020 рр.).

Раніше Фокус розповідав про найнадійніші та найменш надійні кросовери за версією німецьких експертів.

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