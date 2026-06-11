Несподіваний вибір: британські експерти назвали кращі автомобілі 2026 року (фото)

У Великій Британії назвали найкращі авто 2026 року. Серед них переважають електромобілі та спортивні моделі.

Щорічні нагороди найкращим авто традиційно вручив британський журнал Autocar, який виходить із 1895 року та є найстарішим автомобільним виданням у світі. Серед переможців — десяток моделей різних класів.

Особливість премії від Autocar у тому, що нагороди отримують не лише абсолютно нові моделі, а й ті, що випускаються вже не один рік. Крім того, окремі відзнаки отримують особистості з автобізнесу за заслуги перед галуззю.

Mazda MX-5 стала кращим авто року Фото: Autocar

Абсолютним переможцем несподівано став родстер Mazda MX-5, який отримав премію як "п'ятизіркове" авто. Експерти з журі відзначили його керованість та невисоку ціну.

Важливо

Недорогі та безпроблемні: експерти назвали найкращі вживані авто віком 10 років (фото)

Найкращі авто року за версією Autocar:

кращий автомобіль — Mazda MX-5;

краще авто для водія — Porsche 911 GT3 Touring;

кращий гібрид — Honda Prelude;

краще велике авто — Kia PV5;

краще доступне авто — Dacia Duster;

краще компактне авто — Renault Twingo;

краще авто мрії — Morgan Supersport;

кращий седан — Mercedes CLA Electric;

краща інженерія — електрокари BMW Neue Klasse.

Відео дня

Виробником року став Renault. Серед особистостей відзначили керівника Lamborghini Стефана Вінкельмана, СЕО FIAT Олів'є Франсуа, СЕО Skoda Клауса Зеллмера та дизайнера Джуліана Томпсона, який створив Lotus Elise і Range Rover Evoque.

Раніше Фокус розповідав про найкращі нові електромобілі.

Також ми писали про кращі компактні кросовери 2026 року.