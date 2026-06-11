UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Неожиданный выбор: британские эксперты назвали лучшие автомобили 2026 года (фото)

лучшие авто года
В Великобритании назвали лучшие авто года | Фото: Autocar

В Великобритании назвали лучшие авто 2026 года. Среди них преобладают электромобили и спортивные модели.

Ежегодные награды лучшим авто традиционно вручил британский журнал Autocar, который выходит с 1895 года и является старейшим автомобильным изданием в мире. Среди победителей — десяток моделей разных классов.

Особенность премии от Autocar в том, что награды получают не только совершенно новые модели, но и те, что выпускаются уже не один год. Кроме того, отдельные награды получают личности из автобизнеса за заслуги перед отраслью.

Мазда MX-5
Mazda MX-5 стала лучшим авто года
Фото: Autocar

Абсолютным победителем неожиданно стал родстер Mazda MX-5, который получил премию как "пятизвездочное" авто. Эксперты из жюри отметили его управляемость и невысокую цену.

Відео дня
Важно
Недорогие и беспроблемные: эксперты назвали лучшие подержанные авто возрастом 10 лет (фото)
Недорогие и беспроблемные: эксперты назвали лучшие подержанные авто возрастом 10 лет (фото)

Лучшие авто года по версии Autocar:

  • лучший автомобиль — Mazda MX-5;
  • лучшее авто для водителя — Porsche 911 GT3 Touring;
  • лучший гибрид — Honda Prelude;
  • лучшее большое авто — Kia PV5;
  • лучшее доступное авто — Dacia Duster;
  • лучшее компактное авто — Renault Twingo;
  • лучшее авто мечты — Morgan Supersport;
  • лучший седан — Mercedes CLA Electric;
  • лучшая инженерия — электрокары BMW Neue Klasse.

Производителем года стал Renault. Среди личностей отметили руководителя Lamborghini Стефана Винкельмана, СЕО FIAT Оливье Франсуа, СЕО Skoda Клауса Зеллмера и дизайнера Джулиана Томпсона, который создал Lotus Elise и Range Rover Evoque.

Ранее Фокус рассказывал о лучших новых электромобилях.

Также мы писали о лучших компактных кроссоверах 2026 года.