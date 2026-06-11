Неожиданный выбор: британские эксперты назвали лучшие автомобили 2026 года (фото)

В Великобритании назвали лучшие авто 2026 года. Среди них преобладают электромобили и спортивные модели.

Ежегодные награды лучшим авто традиционно вручил британский журнал Autocar, который выходит с 1895 года и является старейшим автомобильным изданием в мире. Среди победителей — десяток моделей разных классов.

Особенность премии от Autocar в том, что награды получают не только совершенно новые модели, но и те, что выпускаются уже не один год. Кроме того, отдельные награды получают личности из автобизнеса за заслуги перед отраслью.

Mazda MX-5 стала лучшим авто года Фото: Autocar

Абсолютным победителем неожиданно стал родстер Mazda MX-5, который получил премию как "пятизвездочное" авто. Эксперты из жюри отметили его управляемость и невысокую цену.

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Лучшие авто года по версии Autocar:

лучший автомобиль — Mazda MX-5;

лучшее авто для водителя — Porsche 911 GT3 Touring;

лучший гибрид — Honda Prelude;

лучшее большое авто — Kia PV5;

лучшее доступное авто — Dacia Duster;

лучшее компактное авто — Renault Twingo;

лучшее авто мечты — Morgan Supersport;

лучший седан — Mercedes CLA Electric;

лучшая инженерия — электрокары BMW Neue Klasse.

Производителем года стал Renault. Среди личностей отметили руководителя Lamborghini Стефана Винкельмана, СЕО FIAT Оливье Франсуа, СЕО Skoda Клауса Зеллмера и дизайнера Джулиана Томпсона, который создал Lotus Elise и Range Rover Evoque.

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