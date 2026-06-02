Недорогие и беспроблемные: эксперты назвали лучшие подержанные авто возрастом 10 лет (фото)

Обнародован рейтинг лучших 10-летних авто с пробегом. Они доступны, выносливые и довольно современные.

Лучшие подержанные авто возрастом 10 лет определил американский сайт CarBuzz. В рейтинг попали модели разных классов и ценовых категорий.

Среди выбранных авто — модели, которые получили признание в 2016 году от экспертов отрасли и прессы, в также превысили ожидания покупателей. Кроме того, эти автомобили проявили себя как качественные и выносливые за 10 лет эксплуатации, о чем свидетельствуют рейтинги надежности. Для украинцев эта информация полезна потому, что большинство авто из США завозят именно подержанными.

Лучшие авто с пробегом возрастом 10 лет

Компактные авто — Honda Civic

Honda Civic Фото: Honda

Honda Civic стал лучшим авто 2016 года в США. Десятое поколение модели претерпело существенные изменения — получило экономный турбодвигатель и набор систем безопасности Honda Sensing. В линейке были седан, хэтчбек и купе. Honda Civic просторный, неплохо управляется и является одним из самых надежных в С-классе. Вместе с тем, он относительно недорогой — от $10 000.

Відео дня

Семейные авто — Honda Accord

Honda Accord Фото: Honda

Honda Accord девятой генерации не менее надежен, чем его младший брат Civic. Семейный седан просторный и комфортабельный, но при этом сохраняет фирменную неплохую управляемость. В модельном ряду были как мощная версия с V6, так и экономный гибрид, а еще предлагали купе. Цена Honda Accord стартует с 7-8 тыс. долларов.

Важно

Семейный бестселлер с "огоньком": Honda Accord отмечает 50-летний юбилей (фото)

Спортивные авто — Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro Фото: Chevrolet

Chevrolet Camaro — недорогая американская классика. Масл-кар всегда был доступнее европейских моделей с аналогичными характеристиками. Именно 10 лет назад на рынок вышло шестое поколение модели, которое стало легче и быстрее, а также лучше внутри. 6,2-литровый 455-сильный V8 обеспечивает отличную динамику и в целом беспроблемный. Впрочем, в линейке была и 2,0-литровая 275-сильная турбочетверка.

Кроссоверы — Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Mazda CX-5 — доступный подержанный кроссовер, ориентированный на водителя. У него отличная управляемость и резвые бензиновые двигатели. 2016 год стал последним для модели первого поколения и она получила финальное обновление, которое расширило оснащение и увеличило мощность двигателя до 184 л. с. Кроме того, модель отличается надежностью. Цена Mazda CX-5 первой генерации за океаном — от $7000.

Внедорожники — Toyota 4Runner

Toyota 4Runner Фото: Toyota

Toyota 4Runner пятого поколения — один из самых выносливых внедорожников современности, который регулярно занимал высокие места в рейтингах надежности. У него простая рамная конструкция и неприхотливый 4,0-литровый V6. Он отлично чувствует себя на бездорожье, особенно если это одна из внедорожных версий. К тому же, для модели предлагали немало разнообразных аксессуаров.

Важно

Карбон, 300 сил и нет задних сидений: дебютировала самая экстремальная Toyota Corolla (фото)

Пикапы — Ram 1500

Ram 1500 Фото: RAM

Рамный пикап Ram 1500 не только вынослив и приспособлен к сложным условиям эксплуатации, но и комфортабелен и неплохо укомплектован. Палитра версий модели — очень широкая: в линейке были как знаменитые бензиновые V8 Hemi, так и тяговитый 3,0-литровый турбодизель с малым расходом топлива. На рынке можно найти авто стоимостью от 6000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал о лучших недорогих электромобилях 2026 года.

Также мы писали о лучших подержанных гибридах на рынке.