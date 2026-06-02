Недорогі та безпроблемні: експерти назвали найкращі вживані авто віком 10 років (фото)

Оприлюднено рейтинг кращих 10-річних авто з пробігом. Вони доступні, витривалі та доволі сучасні.

Найкращі вживані авто віком 10 років визначив американський сайт CarBuzz. До рейтингу потрапили моделі різних класів та цінових категорій.

Серед обраних авто — моделі, які отримали визнання в 2016 році від експертів галузі та преси, в також перевищили очікування покупців. Крім того, ці автомобілі проявили себе як якісні та витривалі за 10 років експлуатації, про що свідчать рейтинги надійності. Для українців ця інформація корисна тому, що більшість авто зі США завозять саме вживаними.

Найкращі авто з пробігом віком 10 років

Компактні авто — Honda Civic

Honda Civic Фото: Honda

Honda Civic став кращим авто 2016 року в США. Десяте покоління моделі зазнало суттєвих змін — отримало економний турбодвигун і набір систем безпеки Honda Sensing. У лінійці були седан, хетчбек і купе. Honda Civic просторий, непогано керується і є одним із найнадійніших у С-класі. Разом із тим, він відносно недорогий — від $10 000.

Сімейні авто — Honda Accord

Honda Accord Фото: Honda

Honda Accord дев'ятої генерації не менш надійний, аніж його молодший брат Civic. Сімейний седан просторий і комфортабельний, але при цьому зберігає фірмову непогану керованість. У модельному ряді були як потужна версія з V6, так і економний гібрид, а ще пропонували купе. Ціна Honda Accord стартує з 7-8 тис. доларів.

Спортивні авто — Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro Фото: Chevrolet

Chevrolet Camaro — недорога американська класика. Масл-кар завжди був доступнішим за європейські моделі з аналогічними характеристиками. Саме 10 років тому на ринок вийшло шосте покоління моделі, яке стало легшим і швидшим, а також кращим усередині. 6,2-літровий 455-сильний V8 забезпечує чудову динаміку і загалом безпроблемний. Утім, у лінійці була і 2,0-літрова 275-сильна турбочетвірка.

Кросовери — Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Mazda CX-5 — доступний вживаний кросовер, орієнтований на водія. У нього чудова керованість та жваві бензинові двигуни. 2016 рік став останнім для моделі першого покоління і вона отримала фінальне оновлення, яке розширило оснащення та збільшило потужність двигуна до 184 к. с. Крім того, модель вирізняється надійністю. Ціна Mazda CX-5 першої генерації за океаном — від $7000.

Позашляховики — Toyota 4Runner

Toyota 4Runner Фото: Toyota

Toyota 4Runner п'ятого покоління — один із найвитриваліших позашляховиків сучасності, який регулярно займав високі місця в рейтингах надійності. У нього проста рамна конструкція та невибагливий 4,0-літровий V6. Він чудово почувається на бездоріжжі, особливо якщо це одна з позашляхових версій. До того ж, для моделі пропонували чимало різноманітних аксесуарів.

Пікапи — Ram 1500

Ram 1500 Фото: RAM

Рамний пікап Ram 1500 не лише витривалий і пристосований до складних умов експлуатації, а й комфортабельний та непогано укомплектований. Палітра версій моделі — дуже широка: у лінійці були як знамениті бензинові V8 Hemi, так і тяговитий 3,0-літровий турбодизель з малою витратою пального. На ринку можна знайти авто вартістю від 6000 доларів.

