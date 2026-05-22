Не підведуть у дорозі: топ 10 японських авто з найнадійнішими двигунами (фото)

Honda Accord
Двигун Honda Accord 1990 року визнали найнадійнішим | Фото: скріншот/YouTube

Експерти назвали японські автомобілі з надзвичайно витривалими двигунами, які не створюють проблем навіть після великих пробігів.

Японські автомобілі славляться своєю якістю та надійністю. Не дивно, що саме моделі з країни Сонця, що сходить мають одні з найбільш витривалих двигунів. На сайті Top speed назвали найкращі японські авто з надійними моторами.

lexus ls
Lexus LS 2011 року має надійний 4,6-літровий V8
Фото: Lexus

До рейтингу потрапили переважно автомобілі з атмосферними бензиновими двигунами, хоча є там і один турбомотор. Частина моделей — гібриди.

Сімейний бестселер із "вогником": Honda Accord відзначає 50-річний ювілей (фото)

Найнадійніший двигун — 2,2-літрова четвірка Honda Accord четвертого покоління: чимало цих авто проїхали понад мільйон кілометрів. Крім того, до трійки лідерів потрапили Lexus LS 460 із 4,6-літровим V8 та Toyota Camry сьомого покоління з 2,5-літровою четвіркою і 3,5-літровим V6.

Toyota Camry 2015
Toyota Camry сьомого покоління потрапила до трійки лідерів
Фото: auto.ria.com

Топ 10 японських моделей із найнадійнішими двигунами:

  1. Honda Accord 1990 року — 2,2 л бензин.
  2. Lexus LS 460 2011 року — 4,6 л бензин.
  3. Toyota Camry 2014 року — 2,5 л і 3,5 л бензин.
  4. Lexus ES 2015 року — 2,5 л і 3,5 л бензин.
  5. Honda Accord 2015 року — 2,4 л і 3,5 л бензин.
  6. Acura TLX 2016 року — 2,4 л і 3,5 л бензин.
  7. Toyota Prius 2015 року — 1,8 л бензин/гібрид.
  8. Mazda 3 2019 року — 2,5 л бензин.
  9. Subaru Outback 2024 року — 2,5 л і 2,4 л турбо бензин.
  10. Toyota Camry 2025 року — 2,5 л бензин/гібрид.

