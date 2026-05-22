Не підведуть у дорозі: топ 10 японських авто з найнадійнішими двигунами (фото)

Експерти назвали японські автомобілі з надзвичайно витривалими двигунами, які не створюють проблем навіть після великих пробігів.

Японські автомобілі славляться своєю якістю та надійністю. Не дивно, що саме моделі з країни Сонця, що сходить мають одні з найбільш витривалих двигунів. На сайті Top speed назвали найкращі японські авто з надійними моторами.

Lexus LS 2011 року має надійний 4,6-літровий V8 Фото: Lexus

До рейтингу потрапили переважно автомобілі з атмосферними бензиновими двигунами, хоча є там і один турбомотор. Частина моделей — гібриди.

Найнадійніший двигун — 2,2-літрова четвірка Honda Accord четвертого покоління: чимало цих авто проїхали понад мільйон кілометрів. Крім того, до трійки лідерів потрапили Lexus LS 460 із 4,6-літровим V8 та Toyota Camry сьомого покоління з 2,5-літровою четвіркою і 3,5-літровим V6.

Toyota Camry сьомого покоління потрапила до трійки лідерів Фото: auto.ria.com

Топ 10 японських моделей із найнадійнішими двигунами:

Honda Accord 1990 року — 2,2 л бензин. Lexus LS 460 2011 року — 4,6 л бензин. Toyota Camry 2014 року — 2,5 л і 3,5 л бензин. Lexus ES 2015 року — 2,5 л і 3,5 л бензин. Honda Accord 2015 року — 2,4 л і 3,5 л бензин. Acura TLX 2016 року — 2,4 л і 3,5 л бензин. Toyota Prius 2015 року — 1,8 л бензин/гібрид. Mazda 3 2019 року — 2,5 л бензин. Subaru Outback 2024 року — 2,5 л і 2,4 л турбо бензин. Toyota Camry 2025 року — 2,5 л бензин/гібрид.

