Не підведуть у дорозі: топ 10 японських авто з найнадійнішими двигунами (фото)
Експерти назвали японські автомобілі з надзвичайно витривалими двигунами, які не створюють проблем навіть після великих пробігів.
Японські автомобілі славляться своєю якістю та надійністю. Не дивно, що саме моделі з країни Сонця, що сходить мають одні з найбільш витривалих двигунів. На сайті Top speed назвали найкращі японські авто з надійними моторами.
До рейтингу потрапили переважно автомобілі з атмосферними бензиновими двигунами, хоча є там і один турбомотор. Частина моделей — гібриди.Важливо
Найнадійніший двигун — 2,2-літрова четвірка Honda Accord четвертого покоління: чимало цих авто проїхали понад мільйон кілометрів. Крім того, до трійки лідерів потрапили Lexus LS 460 із 4,6-літровим V8 та Toyota Camry сьомого покоління з 2,5-літровою четвіркою і 3,5-літровим V6.
Топ 10 японських моделей із найнадійнішими двигунами:
- Honda Accord 1990 року — 2,2 л бензин.
- Lexus LS 460 2011 року — 4,6 л бензин.
- Toyota Camry 2014 року — 2,5 л і 3,5 л бензин.
- Lexus ES 2015 року — 2,5 л і 3,5 л бензин.
- Honda Accord 2015 року — 2,4 л і 3,5 л бензин.
- Acura TLX 2016 року — 2,4 л і 3,5 л бензин.
- Toyota Prius 2015 року — 1,8 л бензин/гібрид.
- Mazda 3 2019 року — 2,5 л бензин.
- Subaru Outback 2024 року — 2,5 л і 2,4 л турбо бензин.
- Toyota Camry 2025 року — 2,5 л бензин/гібрид.
