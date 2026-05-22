Не подведут в дороге: топ 10 японских авто с самыми надежными двигателями (фото)

Хонда Аккорд
Двигатель Honda Accord 1990 года признали самым надежным | Фото: скриншот/YouTube

Эксперты назвали японские автомобили с чрезвычайно выносливыми двигателями, которые не создают проблем даже после больших пробегов.

Японские автомобили славятся своим качеством и надежностью. Неудивительно, что именно модели из страны восходящего солнца имеют одни из самых выносливых двигателей. На сайте Top speed назвали лучшие японские авто с надежными моторами.

лексус лс
Lexus LS 2011 года имеет надежный 4,6-литровый V8
Фото: Lexus

В рейтинг попали преимущественно автомобили с атмосферными бензиновыми двигателями, хотя есть там и один турбомотор. Часть моделей — гибриды.

Семейный бестселлер с "огоньком": Honda Accord отмечает 50-летний юбилей (фото)
Семейный бестселлер с "огоньком": Honda Accord отмечает 50-летний юбилей (фото)

Самый надежный двигатель — 2,2-литровая четверка Honda Accord четвертого поколения: многие из этих авто проехали более миллиона километров. Кроме того, в тройку лидеров попали Lexus LS 460 с 4,6-литровым V8 и Toyota Camry седьмого поколения с 2,5-литровой четверкой и 3,5-литровым V6.

Toyota Camry 2015 года
Toyota Camry седьмого поколения попала в тройку лидеров
Фото: auto.ria.com

Топ 10 японских моделей с самыми надежными двигателями:

  1. Honda Accord 1990 года — 2,2 л бензин.
  2. Lexus LS 460 2011 года — 4,6 л бензин.
  3. Toyota Camry 2014 года — 2,5 л и 3,5 л бензин.
  4. Lexus ES 2015 года — 2,5 л и 3,5 л бензин.
  5. Honda Accord 2015 года — 2,4 л и 3,5 л бензин.
  6. Acura TLX 2016 года — 2,4 л и 3,5 л бензин.
  7. Toyota Prius 2015 года — 1,8 л бензин/гибрид.
  8. Mazda 3 2019 года — 2,5 л бензин.
  9. Subaru Outback 2024 года — 2,5 л и 2,4 л турбо бензин.
  10. Toyota Camry 2025 года — 2,5 л бензин/гибрид.

