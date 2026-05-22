Тест на витривалість: німецькі експерти назвали найнадійніші та найменш надійні кросовери

У Німеччині перевірили надійність понад трьох десятків кросоверів. Результати випробування виявилися доволі несподіваними.

Найнадійніші кросовери та найменш надійні моделі підвищеної прохідності визначили німецьке видання Auto Bild та експерти організації DEKRA. Подібні випробування вони проводять із 2014 року.

Надійність авто перевіряли тривалими тестами Фото: Auto Bild

Перевіряють автомобілі тривалими тест-драйвами — вони долають по 100 000 км. Під час тесту фіксуються усі проблеми та несправності, а після його завершення машини розбирають на СТО та перевіряють.

Важливо

Не підведуть у дорозі: топ 10 японських авто з найнадійнішими двигунами (фото)

Найнадійніші кросовери за весь час випробувань — SEAT Ateca 1,4 TSI та Volkswagen T-Cross 1,0 TSI. Вони пройшли тест без поломок і отримали лише незначні зауваження на кшталт незручності посадки.

Volkswagen T-Cross чудово себе проявив Фото: Volkswagen

Третє місце посів кросовер Mazda CX-5 другого покоління, причому в 2,2-літровому дизельному виконанні. У нього виявили лише незначні сліди корозії. Також добре проявили себе заряджений 333-сильний CUPRA Formentor VZ, дизельні Audi Q5 Sportback, Kia Sportage та Volvo XC60.

Відео дня

Дизельний Subaru XV виявився проблемним Фото: Subaru

Найгіршим виявився кросовер Subaru XV/Crosstrek першого покоління з дизельним двигуном. За час тесту в нього поплавилися поршні, вийшло з ладу зчеплення та з'явилася суттєва корозія. Низьку оцінку отримав і дизельний Audi Q3, оскільки в нього ламалися лямбда-зонд, КПП та радіатор рециркуляції вихлопних газів.

До речі, нещодавно в Німеччині назвали найнадійніші авто віком три роки.

Також Фокус розповідав про найкращі недорогі електромобілі 2026 року.