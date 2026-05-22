Тест на выносливость: немецкие эксперты назвали самые надежные и ненадежные кроссоверы

В Германии проверили надежность более трех десятков кроссоверов. Результаты испытания оказались довольно неожиданными.

Самые надежные кроссоверы и наименее надежные модели повышенной проходимости определили немецкое издание Auto Bild и эксперты организации DEKRA. Подобные испытания они проводят с 2014 года.

Надежность авто проверяли длительными тестами Фото: Auto Bild

Проверяют автомобили длительными тест-драйвами — они преодолевают по 100 000 км. Во время теста фиксируются все проблемы и неисправности, а после его завершения машины разбирают на СТО и проверяют.

Важно

Не подведут в дороге: топ 10 японских авто с самыми надежными двигателями (фото)

Самые надежные кроссоверы за все время испытаний — SEAT Ateca 1,4 TSI и Volkswagen T-Cross 1,0 TSI. Они прошли тест без поломок и получили лишь незначительные замечания вроде неудобства посадки.

Volkswagen T-Cross прекрасно себя проявил Фото: Volkswagen

Третье место занял кроссовер Mazda CX-5 второго поколения, причем в 2,2-литровом дизельном исполнении. У него обнаружили лишь незначительные следы коррозии. Также хорошо проявили себя заряженный 333-сильный CUPRA Formentor VZ, дизельные Audi Q5 Sportback, Kia Sportage и Volvo XC60.

Відео дня

Дизельный Subaru XV оказался проблемным Фото: Subaru

Худшим оказался кроссовер Subaru XV/Crosstrek первого поколения с дизельным двигателем. За время теста у него поплавились поршни, вышло из строя сцепление и появилась существенная коррозия. Низкую оценку получил и дизельный Audi Q3, поскольку у него ломались лямбда-зонд, КПП и радиатор рециркуляции выхлопных газов.

Кстати, недавно в Германии назвали самые надежные авто возрастом три года.

Также Фокус рассказывал о лучших недорогих электромобилях 2026 года.