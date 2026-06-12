Не разорят владельца: названы самые надежные автомобили премиум-класса (фото)

Определены самые надежные премиальные модели автомобилей на рынке. Они долговечны и недороги в эксплуатации.

Существует стереотип, что все автомобили премиум-класса дорого обходятся в эксплуатации, поэтому их часто не рекомендуют покупать подержанными. Впрочем, некоторые модели не разорят владельца, ведь они долговечны и недороги в ремонте. Самые надежные премиальные автомобили назвал сайт Top Speed.

Lexus ES Фото: Lexus

При выборе лучших эксперты обращали внимание на рейтинги надежности автомобилей, а также на стоимость обслуживания и запчастей. В рейтинг вошли легковые седаны и купе.

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Примечательно, что сразу 7 автомобилей в топ-10 — японские модели. Среди них — по три представителя концернов Toyota и Honda, а самыми надежными стали две модели Lexus — купе LC и седан ES. Третье место занял Genesis G90 от Hyundai.

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Genesis G90 Фото: Genesis

Самые надежные автомобили премиум-сегмента по версии Top Speed:

Lexus LC (с 2018 года). Lexus ES (2019–2025 гг.). Genesis G90 (с 2023 года). Genesis G80 (с 2021 года). Lexus LS (с 2018 года). Acura RLX/Honda Legend (2014–2020 гг.). Acura TLX (2021–2025 гг.). Infiniti Q50 (2014–2024 гг.). Acura ILX (2019–2022 гг.). Buick Regal (2018–2020 гг.).

Ранее "Фокус" рассказывал о самых надежных и наименее надежных кроссоверах по версии немецких экспертов.

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