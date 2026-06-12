Не разорят владельца: названы самые надежные автомобили премиум-класса (фото)
Определены самые надежные премиальные модели автомобилей на рынке. Они долговечны и недороги в эксплуатации.
Существует стереотип, что все автомобили премиум-класса дорого обходятся в эксплуатации, поэтому их часто не рекомендуют покупать подержанными. Впрочем, некоторые модели не разорят владельца, ведь они долговечны и недороги в ремонте. Самые надежные премиальные автомобили назвал сайт Top Speed.
При выборе лучших эксперты обращали внимание на рейтинги надежности автомобилей, а также на стоимость обслуживания и запчастей. В рейтинг вошли легковые седаны и купе.Важно
Примечательно, что сразу 7 автомобилей в топ-10 — японские модели. Среди них — по три представителя концернов Toyota и Honda, а самыми надежными стали две модели Lexus — купе LC и седан ES. Третье место занял Genesis G90 от Hyundai.
Самые надежные автомобили премиум-сегмента по версии Top Speed:
- Lexus LC (с 2018 года).
- Lexus ES (2019–2025 гг.).
- Genesis G90 (с 2023 года).
- Genesis G80 (с 2021 года).
- Lexus LS (с 2018 года).
- Acura RLX/Honda Legend (2014–2020 гг.).
- Acura TLX (2021–2025 гг.).
- Infiniti Q50 (2014–2024 гг.).
- Acura ILX (2019–2022 гг.).
- Buick Regal (2018–2020 гг.).
Ранее "Фокус" рассказывал о самых надежных и наименее надежных кроссоверах по версии немецких экспертов.
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