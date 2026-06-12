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Не разорят владельца: названы самые надежные автомобили премиум-класса (фото)

Lexus LC
Lexus LC признан самым надежным автомобилем премиум-класса | Фото: Lexus

Определены самые надежные премиальные модели автомобилей на рынке. Они долговечны и недороги в эксплуатации.

Существует стереотип, что все автомобили премиум-класса дорого обходятся в эксплуатации, поэтому их часто не рекомендуют покупать подержанными. Впрочем, некоторые модели не разорят владельца, ведь они долговечны и недороги в ремонте. Самые надежные премиальные автомобили назвал сайт Top Speed.

Lexus ES
Lexus ES
Фото: Lexus

При выборе лучших эксперты обращали внимание на рейтинги надежности автомобилей, а также на стоимость обслуживания и запчастей. В рейтинг вошли легковые седаны и купе.

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Примечательно, что сразу 7 автомобилей в топ-10 — японские модели. Среди них — по три представителя концернов Toyota и Honda, а самыми надежными стали две модели Lexus — купе LC и седан ES. Третье место занял Genesis G90 от Hyundai.

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Genesis G90
Genesis G90
Фото: Genesis

Самые надежные автомобили премиум-сегмента по версии Top Speed:

  1. Lexus LC (с 2018 года).
  2. Lexus ES (2019–2025 гг.).
  3. Genesis G90 (с 2023 года).
  4. Genesis G80 (с 2021 года).
  5. Lexus LS (с 2018 года).
  6. Acura RLX/Honda Legend (2014–2020 гг.).
  7. Acura TLX (2021–2025 гг.).
  8. Infiniti Q50 (2014–2024 гг.).
  9. Acura ILX (2019–2022 гг.).
  10. Buick Regal (2018–2020 гг.).

Ранее "Фокус" рассказывал о самых надежных и наименее надежных кроссоверах по версии немецких экспертов.

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