Пробіг 400 000 км — не проблема: визначено виробників найнадійніших автомобілів

Американські експерти назвали бренди найнадійніших авто. Серед них переважають японські марки.

Виробників найнадійніших та найвитриваліших авто визначив сайт iSeeCars. Їх моделі здатні подолати понад 400 000 км без особливих проблем.

У рамках масштабного дослідження експерти проаналізували пробіг 174 мільйонів автомобілів 32 різних брендів, пробіг яких зафіксовано в офіційних документах. Вони визначили відсоток машин тієї чи іншої марки з пробігом 400 000 км і більше.

Найнадійнішими є японські авто

Саме цей показник є ключовим у рейтингу надійності. У середньому по ринку в 2026 році він становить 4,8%, серед масових брендів – 5,1%, а серед преміальних – 3,2%.

У лідерах рейтингу — японські марки: вони зайняли перші чотири місця і суттєво перевищили середній показник. Лідером є Toyota (17,8% авто з пробігом понад 400 000 км), також до трійки перших потрапили Lexus (12,8%) та Honda (10,8%).

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Доволі високий результат продемонструвала Tesla, несподівано посівши п’яте місце. Разом із тим, серед Jaguar, Maserati та Mini кількість авто з пробігом понад 400 000 км — у межах статистичної похибки.

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