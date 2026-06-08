Пробег 400 000 км — не проблема: определены производители самых надежных автомобилей

Американские эксперты назвали бренды самых надежных авто. Среди них преобладают японские марки.

Производителей самых надежных и выносливых авто определил сайт iSeeCars. Их модели способны преодолеть более 400 000 км без особых проблем.

В рамках масштабного исследования эксперты проанализировали пробег 174 миллионов автомобилей 32 различных брендов, пробег которых зафиксирован в официальных документах. Они определили процент машин той или иной марки с пробегом 400 000 км и более.

Самыми надежными являются японские авто

Именно этот показатель является ключевым в рейтинге надежности. В среднем по рынку в 2026 году он составляет 4,8%, среди массовых брендов — 5,1%, а среди премиальных — 3,2%.

В лидерах рейтинга — японские марки: они заняли первые четыре места и существенно превысили средний показатель. Лидером является Toyota (17,8% авто с пробегом более 400 000 км), также в тройку первых попали Lexus (12,8%) и Honda (10,8%).

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