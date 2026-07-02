Електромобілі — в лідерах: британські експерти визначили кращі авто року (фото)

У Великій Британії назвали найкращі авто 2026 року. Серед переможців переважають електрифіковані моделі.

Кращі авто року у Великій Британії визначило видання Auto Express. Переможців обрали за результатами тест-драйвів десятків моделей.

Абсолютним переможцем став електромобіль Nissan Leaf третього покоління. Експерти оцінили чималий запас ходу (621 км), сучасні електронні системи авто та відзначили, що новий Leaf залишається доступним.

Nissan Leaf став авто року у Великій Британії Фото: Auto Express

Крім того, назвали найкращі авто в різних категоріях. Серед них переважають електромобілі та гібриди.

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Кращі автомобілі року за версією Auto Express:

міське авто — Kia Picanto;

суперміні — CUPRA Raval;

сімейне авто — Kia PV5;

універсал — Skoda Superb;

мале корпоративне авто — Nissan Leaf;

середньорозмірне корпоративне авто — Mercedes CLA;

велике корпоративне авто — Audi A6 e-tron;

компактний кросовер — Renault 4 E-Tech;

середньорозмірний кросовер — Skoda Elroq;

великий кросовер — Skoda Kodiaq4

компактний преміальний кросовер — Audi Q3;

середньрозмірний преміальний кросовер — BMW iX3;

великий преміальний кросовер — Range Rover Sport;

заряджений хетчбек — Volkswagen Golf GTI;

купе — BMW 2 Series;

кабріолет — Mazda MX-5;

спортивне авто — Porsche 911;

доступний електромобіль — Nissan Leaf;

преміальний електромобіль — BMW iX3;

доступний гібрид — MG HS;

преміальний гібрид — Audi A5;

пікап — Ford Ranger;

компактний вен — Kia PV5;

середньорозмірний вен — Ford Transit;

великий вен — Renault Master;

вибір читачів — Tesla Model 3.

Відео дня

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