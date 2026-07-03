Тяговиті та економні: найкращі дизельні авто на сучасному ринку (фото)

У Великій Британії визначили найкращі автомобілі з дизелем. До рейтингу потрапили сімейні авто, кросовери та преміальні моделі.

Попри Дизельгейт та ріст попиту на електрокари, дизельні моделі мають попит. Найкращі з них визначило британське видання Autocar.

Рейтинг склали за результатами тест-драйвів. До топ 10 потрапили моделі різних класів — кросовери, седани, універсали.

10 місце. Mazda CX-60 — найкраще сімейне авто з дизелем

Mazda CX-60 Фото: Mazda

У низці країн кросовер Mazda CX-60 доступний із 3,3-літровими дизелями потужністю 197 та 251 к. с. Модель має дуже якісний інтер’єр.

Плюси:

шестициліндрові дизелі економічні;

якісний інтер’єр.

Мінуси:

невеликий багажник.

Важливо

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9 місце. Audi A5 2,0 TDI — найкраще авто для дальніх поїздок

Audi A5 Фото: Audi

Ліфтбек та універсал Audi A5 із 2,0-літровим турбодизелем витрачають 5,1 л/100 км і комфортабельні та тихі на трасі. Можна обрати і повний привід.

Плюси:

зручне водійське місце;

економічний дизель.

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Мінуси:

КПП може смикатися;

жорсткувата спортивна підвіска.

8 місце. Mercedes C-Class — найкраще компактне преміальне авто з дизелем

Mercedes C-Class Фото: Mercedes-Benz

У лінійці Mercedes C-Class є 2,0-літрові турбодизелі на 197 та 261 к. с. і навіть дизельний плагін-гібрид потужністю 313 сил з розгоном до сотні за 5,5 с. Він тихий та м’який.

Плюси:

комфортабельний;

чудово поводиться на трасі.

Мінуси:

не найкраще оздоблення;

малий багажник.

7 місце. Kia Sorento — найкраще дизельне авто для буксирування

Kia Sorento Фото: Kia

Кросовер Kia Sorento з 2,2-літровим 200-сильним турбодизелем не лише просторий усередині, а й може буксирувати 2,5-тонний причіп.

Плюси:

просторий салон;

можна буксирувати 2,5-тонний причіп.

Мінуси:

непередбачувана роботизована КПП;

жорсткувата їзда.

6 місце. Skoda Kodiaq — найкраще дизельне авто за свої гроші

Skoda Kodiaq Фото: Тарас Брязгунов

У Skoda завжди було гарне співвідношення ціни та якості й дизельний кросовер Kodiaq не є виключенням у цьому плані. Він просторий і практичний усередині, а його 2,0-літрові турбодизелі на 150 і 190 сил витрачають 5,3-6,3 л/100 км.

Плюси:

просторий і практичний;

непогана керованість.

Мінуси:

робот DSG може смикатися.

5 місце. Range Rover — найкращий розкішний позашляховик із дизелем

Range Rover Фото: Land Rover

3,0-літрові турбодизелі Range Rover на 300 і 350 сил тяговиті та надзвичайно тихі. Позашляховик розкішний та комфортабельний. У нього якісний просторий салон та 725-літровий багажник.

Плюси:

якісний інтер’єр;

чудова шумоізоляція;

гарна маневреність завдяки керованим заднім колесам.

Мінуси:

недешевий;

заслабкі гальма.

4 місце. Mercedes E-Class — краще преміальне авто з дизелем

Mercedes E-Class Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes E-Class доступний із 2,0-літровими та 3,0-літровими турбодизелями потужністю до 367 сил, а також у 313-сильному плагін-гібридному виконанні з дизелем. Седан та універсал зберігають свої традиційні переваги – вони якісні та комфортабельні.

Плюси:

якісний салон;

тихі та тяговиті дизелі.

Мінуси:

доволі дорогий;

складна мультимедіа.

3 місце. Land Rover Defender — найкращий дизельний позашляховик

Land Rover Defender Фото: Land Rover

Defender із тяговитими турбодизелями на 250 та 350 сил чудово підходить для бездоріжжя. У нього є набір режимів для різних типів дорожнього покриття, а за доплату доступна пневмопідвіска зі змінним кліренсом.

Плюси:

чудова прохідність;

просторий салон.

Мінуси:

доволі важкий;

висока ціна з опціями.

2 місце. BMW X5 — найкращий преміальний кросовер із дизелем

BMW X5 Фото: BMW

3,0-літрові турбодизелі BMW X5 на 295 та 350 сил тяговиті, а також тихі та плавні. До того ж, кросовер зберігає гарну керованість.

Плюси:

потужні й тяговиті дизелі;

непогана керованість.

Мінуси:

є практичніше моделі;

завищена витрата пального.

Важливо

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1 місце. Skoda Superb — найкращий дизельний універсал

Skoda Superb Фото: Skoda

Skoda Superb доступний із 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 190 сил, які витрачають 5,1-5,9 л на 100 км. В універсала великий 690-літровий багажник і просторий салон, а ще він може буксирувати 2,2-тонний причіп.

Плюси:

просторий салон;

непогана базова комплектація;

економічні дизелі.

Мінуси:

жорсткувата їзда;

робот DSG не завжди плавний.

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