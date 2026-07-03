Тяговиті та економні: найкращі дизельні авто на сучасному ринку (фото)
У Великій Британії визначили найкращі автомобілі з дизелем. До рейтингу потрапили сімейні авто, кросовери та преміальні моделі.
Попри Дизельгейт та ріст попиту на електрокари, дизельні моделі мають попит. Найкращі з них визначило британське видання Autocar.
Рейтинг склали за результатами тест-драйвів. До топ 10 потрапили моделі різних класів — кросовери, седани, універсали.
10 місце. Mazda CX-60 — найкраще сімейне авто з дизелем
У низці країн кросовер Mazda CX-60 доступний із 3,3-літровими дизелями потужністю 197 та 251 к. с. Модель має дуже якісний інтер’єр.
Плюси:
- шестициліндрові дизелі економічні;
- якісний інтер’єр.
Мінуси:
- невеликий багажник.
9 місце. Audi A5 2,0 TDI — найкраще авто для дальніх поїздок
Ліфтбек та універсал Audi A5 із 2,0-літровим турбодизелем витрачають 5,1 л/100 км і комфортабельні та тихі на трасі. Можна обрати і повний привід.
Плюси:
- зручне водійське місце;
- економічний дизель.
Мінуси:
- КПП може смикатися;
- жорсткувата спортивна підвіска.
8 місце. Mercedes C-Class — найкраще компактне преміальне авто з дизелем
У лінійці Mercedes C-Class є 2,0-літрові турбодизелі на 197 та 261 к. с. і навіть дизельний плагін-гібрид потужністю 313 сил з розгоном до сотні за 5,5 с. Він тихий та м’який.
Плюси:
- комфортабельний;
- чудово поводиться на трасі.
Мінуси:
- не найкраще оздоблення;
- малий багажник.
7 місце. Kia Sorento — найкраще дизельне авто для буксирування
Кросовер Kia Sorento з 2,2-літровим 200-сильним турбодизелем не лише просторий усередині, а й може буксирувати 2,5-тонний причіп.
Плюси:
- просторий салон;
- можна буксирувати 2,5-тонний причіп.
Мінуси:
- непередбачувана роботизована КПП;
- жорсткувата їзда.
6 місце. Skoda Kodiaq — найкраще дизельне авто за свої гроші
У Skoda завжди було гарне співвідношення ціни та якості й дизельний кросовер Kodiaq не є виключенням у цьому плані. Він просторий і практичний усередині, а його 2,0-літрові турбодизелі на 150 і 190 сил витрачають 5,3-6,3 л/100 км.
Плюси:
- просторий і практичний;
- непогана керованість.
Мінуси:
- робот DSG може смикатися.
5 місце. Range Rover — найкращий розкішний позашляховик із дизелем
3,0-літрові турбодизелі Range Rover на 300 і 350 сил тяговиті та надзвичайно тихі. Позашляховик розкішний та комфортабельний. У нього якісний просторий салон та 725-літровий багажник.
Плюси:
- якісний інтер’єр;
- чудова шумоізоляція;
- гарна маневреність завдяки керованим заднім колесам.
Мінуси:
- недешевий;
- заслабкі гальма.
4 місце. Mercedes E-Class — краще преміальне авто з дизелем
Новий Mercedes E-Class доступний із 2,0-літровими та 3,0-літровими турбодизелями потужністю до 367 сил, а також у 313-сильному плагін-гібридному виконанні з дизелем. Седан та універсал зберігають свої традиційні переваги – вони якісні та комфортабельні.
Плюси:
- якісний салон;
- тихі та тяговиті дизелі.
Мінуси:
- доволі дорогий;
- складна мультимедіа.
3 місце. Land Rover Defender — найкращий дизельний позашляховик
Defender із тяговитими турбодизелями на 250 та 350 сил чудово підходить для бездоріжжя. У нього є набір режимів для різних типів дорожнього покриття, а за доплату доступна пневмопідвіска зі змінним кліренсом.
Плюси:
- чудова прохідність;
- просторий салон.
Мінуси:
- доволі важкий;
- висока ціна з опціями.
2 місце. BMW X5 — найкращий преміальний кросовер із дизелем
3,0-літрові турбодизелі BMW X5 на 295 та 350 сил тяговиті, а також тихі та плавні. До того ж, кросовер зберігає гарну керованість.
Плюси:
- потужні й тяговиті дизелі;
- непогана керованість.
Мінуси:
- є практичніше моделі;
- завищена витрата пального.
1 місце. Skoda Superb — найкращий дизельний універсал
Skoda Superb доступний із 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 190 сил, які витрачають 5,1-5,9 л на 100 км. В універсала великий 690-літровий багажник і просторий салон, а ще він може буксирувати 2,2-тонний причіп.
Плюси:
- просторий салон;
- непогана базова комплектація;
- економічні дизелі.
Мінуси:
- жорсткувата їзда;
- робот DSG не завжди плавний.
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