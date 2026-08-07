Електрична альтернатива "трійці": знаковий седан BMW надійшов у виробництво (фото)

Новий BMW i3 почали виробляти в Німеччині. Електричний аналог BMW 3 Series має запас ходу 900 км.

Електромобіль BMW i3 збирають на головному підприємстві компанії в Мюнхені, де з 1975 року випускали і "трійку". Починаючи з наступного року там виготовлятимуть лише електрокари. Про це повідомляється на офіційному сайті BMW Group.

Запас ходу BMW i3 сягає 906 км Фото: BMW

Седан BMW i3 2027 — електрична альтернатива бензиновому 3 Series та другий представник сімейства Neue Klasse (після BMW iX3), який кине виклик Tesla Model Y та електрокару Mercedes C-Class.

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4,76-метровий седан D-класу вирізняється гранчастим дизайном. У салоні встановлено нестандартне чотириспицеве кермо, вузький проєкційний екран на всю ширину передньої панелі та центральний 17,9-дюймовий тачскрін. Седан має два багажники — спереду і ззаду.

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Салон BMW i3 має нетипове компонування Фото: BMW

Новий BMW i3 надійшов у виробництво у повнопривідній версії 50 xDrive потужністю 469 сил із великою батареєю на 108,7 кВт∙год. Такий електрокар має запас ходу 906 км, а швидка (потужністю 400 кВт) зарядка дозволяє додати 400 км за 10 хвилин.

Пізніше очікуються 315-сильний задньопривідний варіант із меншою батареєю та спортивна М-версія потужністю понад 700 сил.

До речі, невдовзі в седана BMW i3 з'являться побратими в кузовах універсал та кабріолет.

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