Спорткар і сімейне авто: електрокари BMW із запасом ходу 900 км помітили на тестах (фото)

На сімейство BMW Neue Klasse очікує розширення. Невдовзі його поповнять електричні універсал та кабріолет.

Нові електромобілі BMW вийдуть на ринок у 2027-2028 роках, а поки їх прототипи помітили під час випробувань у Німеччині. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

BMW i3 отримає версію в кузові універсал Фото: autoevolution.com

Універсал BMW i3 Touring дебютує на початку 2027 року. Зовні він повторює седан i3 і, скоріше за все, відрізнятиметься лише дизайном задньої частини із товстими нахиленими стійками даху та чималим спойлером.

Запас ходу BMW i3 Touring сягне 900 км Фото: autoevolution.com

Кабріолет BMW i4 надійде в продаж із 2028 року разом зі спорідненим купе. Його дизайн більше відрізнятиметься від BMW i3, проте авто збереже характерну передню частину Neue Klasse з продовгуватими фарами, невеликими "ніздрями" BMW і чорною вставкою.

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Салон універсала та кабріолета також буде витриманий у стилістиці Neue Klasse. Електрокари BMW отримають нестандартне кермо і вузький екран на всю ширину передньої панелі.

BMW i4 дебютує в 2028 році Фото: autoevolution.com

Очікується, що обидві моделі запозичать електричні установки седана BMW i3 — 320-сильну задньопривідну та 469-сильну повнопривідну. Утім, в кабріолета може з'явитися і потужніший варіант. На вибір запропонують батареї ємністю 82,6 та 108,7 кВт∙год, а запас ходу сягне 900 км.

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