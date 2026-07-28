Найдешевший електрокросовер Mercedes розсекретили до презентації (фото)

В інтернет потрапило фото Mercedes-Benz GLA третього покоління. Кросовер дебютує в електричному виконанні із запасом ходу понад 600 км.

Кросовер Mercedes GLA презентують уже завтра, 29 липня, а його продажі стартують в осени. Фото електрокара опублікували на сторінці cochespias1 в Instagram.

Кросовер дебютує в електричній версії Фото: autoevolution.com

По фото видно, що новий Mercedes GLA зберігає елегантний обтічний дизайн із вигнутим дахом. Разом із тим, його передня частина із широкою решіткою радіатора витримана у дусі старшого брата Mercedes GLC. Фари прикрасили логотипами Mercedes-Benz.

Салон Mercedes GLA 2027 на фото не показали, проте зі шпигунських світлин відомо, що за аналогією із новітніми моделями марки на всю ширину передньої панелі встановлять великий трисекційний екран.

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Кросовер Mercedes GLA дебютує в електричному виконанні, а пізніше очікується 1,5-літрова гібридна модифікація. Силовими установками поділиться споріднений електромобіль Mercedes GLB, тобто новий GLA запропонують у 272-сильному задньопривідному та 354-сильному повнопривідному варіантах.

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У салоні встановлять великий трисекційний екран Фото: carscoops.com

Із батареєю ємністю 85 кВт∙год запас ходу перевищить 600 км. GLA залишиться найдоступнішим електрокросовером Mercedes-Benz.

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