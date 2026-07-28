Самый дешевый электрокроссовер Mercedes рассекретили до презентации (фото)

В интернете появилось фото Mercedes-Benz GLA третьего поколения. Кроссовер дебютирует в электрической версии с запасом хода более 600 км.

Кроссовер Mercedes GLA представят уже завтра, 29 июля, а его продажи начнутся осенью. Фото электрокара опубликовали на странице cochespias1 в Instagram.

Кроссовер дебютирует в электрической версии Фото: autoevolution.com

На фотографиях видно, что новый Mercedes GLA сохраняет элегантный обтекаемый дизайн с изогнутой крышей. В то же время его передняя часть с широкой решеткой радиатора выполнена в духе старшего брата — Mercedes GLC. Фары украшены логотипами Mercedes-Benz.

Салон Mercedes GLA 2027 на фото не показали, однако из шпионских снимков известно, что, по аналогии с новейшими моделями марки, на всю ширину передней панели будет установлен большой трёхсекционный экран.

Відео дня

Важно

Их выпустили всего 500: в Киеве засветился редкий заряженный спорткар Mercedes (фото)

Кроссовер Mercedes GLA дебютирует в электрической версии, а позже ожидается появление 1,5-литровой гибридной модификации. Силовыми установками поделится родственный электромобиль Mercedes GLB, то есть новый GLA будет предлагаться в 272-сильном заднеприводном и 354-сильном полноприводном вариантах.

В салоне установят большой трехсекционный экран Фото: carscoops.com

С аккумулятором емкостью 85 кВт·ч запас хода превысит 600 км. GLA останется самым доступным электрокроссовером Mercedes-Benz.

Кстати, недавно был рассекречен и возрожденный кабриолет "Гелендваген".

Также Фокус рассказывал о новом роскошном кроссовере Maybach.