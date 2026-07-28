Спортивный и семейное авто: электрокары BMW с запасом хода 900 км заметили на тестах (фото)
Семейство BMW Neue Klasse скоро пополнится. В ближайшее время в него войдут электрический универсал и кабриолет.
Новые электромобили BMW появятся на рынке в 2027–2028 годах, а пока их прототипы заметили во время испытаний в Германии. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Универсал BMW i3 Touring дебютирует в начале 2027 года. Внешне он повторяет седан i3 и, скорее всего, будет отличаться лишь дизайном задней части с толстыми наклонными стойками крыши и внушительным спойлером.
Кабриолет BMW i4 поступит в продажу с 2028 года вместе с родственным купе. Его дизайн будет в большей степени отличаться от BMW i3, однако автомобиль сохранит характерную переднюю часть Neue Klasse с удлиненными фарами, небольшими "ноздрями" BMW и черной вставкой.
Салон универсала и кабриолета также будет выполнен в стиле Neue Klasse. Электромобили BMW получат нестандартный руль и узкий экран, занимающий всю ширину приборной панели.
Ожидается, что обе модели унаследуют силовые установки седана BMW i3 — 320-сильную заднеприводную и 469-сильную полноприводную. Впрочем, для кабриолета может появиться и более мощный вариант. На выбор будут предложены батареи емкостью 82,6 и 108,7 кВт∙ч, а запас хода достигнет 900 км.
Кстати, самый дешевый электрокроссовер Mercedes был раскрыт перед презентацией.
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