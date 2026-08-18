Автомобиль, которого не было: BMW представила заряженный X5 M 2000 года (фото)

Кроссовер BMW X5 первого поколения никогда не имел заряженной М-версии. Теперь баварский производитель решил исправить эту ситуацию.

BMW продемонстрировала, как мог бы выглядеть кроссовер X5 M первого поколения. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Необычный тюнинг BMW X5 2000 года немецкий автопроизводитель осуществил совместно с ателье Kith. Под капот кроссовера установили знаменитый 5,0-литровый двигатель V10 от седана BMW M5 E60.

Кроссовер оснащен 5,0-литровым двигателем V10 мощностью 507 сил Фото: BMW

Двигатель развивает 507 к. с. и 520 Н∙м, а также оснащён спортивной выхлопной системой. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Кроме того, доработали подвеску BMW X5 и установили более эффективные тормоза от BMW M Sport.

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Отличить заряженный кроссовер BMW X5 E53 можно по более массивным бамперам, обвесу и расширенным крыльям. Кроме того, автомобиль занизили и установили более крупные колесные диски.

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Салон отделан кожей и алюминием Фото: BMW

Салон BMW X5 сохранил привычную планировку, однако специалисты Kith усовершенствовали его отделку — использовали дорогую кожу и полированный алюминий. Кроссовер BMW X5 M пока останется единственным в своём роде — его не планируют выпускать даже ограниченной серией.

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