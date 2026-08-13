В США создали необычный гибрид внедорожника Jeep и суперкара Lamborghini (видео)

В США создали необычный внедорожник. Автомобиль сочетает в себе черты Jeep Wrangler и Lamborghini Countach.

Необычный проект — творение тюнера и блогера Кайла из Северной Каролины. Оригинальный автомобиль получили название Jeeporghini, сообщает сайт Carscoops.

Кайл приобрел старый короткий внедорожник Jeep Wrangler YJ 1995 года выпуска и копию суперкара Lamborghini Countach, построенную на базе Pontiac Fiero. Размеры обоих автомобилей оказались схожими, а колесная база — идентичной.

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Американец установил стеклопластиковый кузов Lamborghini на рамное шасси Jeep. При этом он снял крышку переднего багажника суперкара, чтобы оставить решетку радиатора и фары Wrangler, а также стальные дуги. Автомобиль отличается нестандартной песочной окраской.

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Автомобиль имеет высокий клиренс и внедорожные шины, но при этом сохранены фирменные "гильотинные" двери Lamborghini. В отличие от Countach, Jeeporghini является полноприводным и переднемоторным. Он оснащен 4,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 180 сил с кастомной вертикальной выхлопной системой.

Кстати, недавно в США создали экстремальный внедорожный суперкар мощностью 800 сил на базе Lamborghini.

Также Фокус сообщал, что культовый суперкар Lamborghini Diablo вновь запускают в производство.