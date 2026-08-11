Как у Трампа: легендарный суперкар Lamborghini 90-х возвращают в производство (фото)

Lamborghini Diablo Roadster возвращается. Знаменитый суперкар сохранил привычный дизайн, но стал более современным и мощным.

Легендарный суперкар Lamborghini Diablo ранее был возрожден в кузове купе, а теперь к нему присоединится кабриолет Roadster. Его представят на автомобильной неделе в Монтерее (США), сообщает издание Autocar.

Суперкар сохранил привычный дизайн

С 1995 по 2000 год было выпущено всего 466 автомобилей Lamborghini Diablo Roadster. Именно такую машину в индивидуальной комплектации в своё время заказал Дональд Трамп, а позже она была продана за 1,1 миллиона долларов.

В салоне установили цифровую приборную панель

Новый Lamborghini Diablo выпускает компания Eccentrica из Сан-Марино. Суперкар сохранил привычный клиновидный дизайн и "гильотинные" двери, однако кузов теперь полностью изготовлен из карбона. Кроме того, автомобиль получил современную светодиодную оптику и более крупные колесные диски диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.

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В отделке использованы кожа, алюминий и углеродное волокно

Салон Lamborghini Diablo претерпел существенные изменения: в него установили новый руль, переднюю панель и переключатели, а также цифровую приборную панель. В отделке использованы кожа, алюминий и карбон.

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Новый Lamborghini Diablo Roadster сохранил 5,7-литровый двигатель V12, однако его мощность увеличили до 550 к. с. и 600 Нм. С 6-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 335 км/ч.Кроме того, установлена современная подвеска с адаптивными амортизаторами и тормоза Brembo.

Новый Lamborghini Diablo Roadster способен развивать скорость до 335 км/ч

Цена Lamborghini Diablo Roadster превысит 1,5 миллиона долларов. Всего будет выпущено 19 таких автомобилей.

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