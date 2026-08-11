Як у Трампа: легендарний суперкар Lamborghini 90-х повертають у виробництво (фото)

Lamborghini Diablo Roadster повертається. Знаменитий суперкар зберігає знайомий дизайн, проте став сучаснішим і потужнішим.

Легендарний суперкар Lamborghini Diablo раніше відродили в кузові купе, а тепер до нього приєднається кабріолет Roadster. Його презентують на автомобільному тижні в Монтереї (США), повідомляє видання Autocar.

Суперкар зберіг знайомий дизайн

Із 1995 по 2000 рік виготовили тільки 466 Lamborghini Diablo Roadster. Саме таке авто в індивідуальній комплектації свого часу замовив Дональд Трамп, а пізніше його продали за $1,1 мільйона.

У салоні встановили цифровий щиток приладів

Новий Lamborghini Diablo випускає компанія Eccentrica із Сан-Маріно. Суперкар зберігає знайомий клиноподібний дизайн і "гільйотинні" двері, проте кузов тепер повністю виготовлений із карбону. До того ж, авто отримало сучасну діодну оптику та більші колісні диски діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду.

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В оздбобленні використали шкіру, алюміній і карбон

Салон Lamborghini Diablo зазнав суттєвіших змін, адже встановили нові кермо, передню панель і перемикачі, а також цифровий щиток приладів. В оздобленні використали шкіру, алюміній та карбон.

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Новий Lamborghini Diablo Roadster зберігає 5,7-літровий V12, проте його віддачу збільшили до 550 к. с. та 600 Нм. Із 6-ступічастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість складає 335 км/год.Крім того, встановлено сучасну підвіску з адаптивними амортизаторами і гальма Brembo.

Новий Lamborghini Diablo Roadster здатен розвинути 335 км/год

Ціна Lamborghini Diablo Roadster перевищить 1,5 мільйона доларів. Усього випустять 19 таких авто.

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