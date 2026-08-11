Як у Трампа: легендарний суперкар Lamborghini 90-х повертають у виробництво (фото)
Lamborghini Diablo Roadster повертається. Знаменитий суперкар зберігає знайомий дизайн, проте став сучаснішим і потужнішим.
Легендарний суперкар Lamborghini Diablo раніше відродили в кузові купе, а тепер до нього приєднається кабріолет Roadster. Його презентують на автомобільному тижні в Монтереї (США), повідомляє видання Autocar.
Із 1995 по 2000 рік виготовили тільки 466 Lamborghini Diablo Roadster. Саме таке авто в індивідуальній комплектації свого часу замовив Дональд Трамп, а пізніше його продали за $1,1 мільйона.
Новий Lamborghini Diablo випускає компанія Eccentrica із Сан-Маріно. Суперкар зберігає знайомий клиноподібний дизайн і "гільйотинні" двері, проте кузов тепер повністю виготовлений із карбону. До того ж, авто отримало сучасну діодну оптику та більші колісні диски діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду.
Салон Lamborghini Diablo зазнав суттєвіших змін, адже встановили нові кермо, передню панель і перемикачі, а також цифровий щиток приладів. В оздобленні використали шкіру, алюміній та карбон.Важливо
Новий Lamborghini Diablo Roadster зберігає 5,7-літровий V12, проте його віддачу збільшили до 550 к. с. та 600 Нм. Із 6-ступічастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість складає 335 км/год.Крім того, встановлено сучасну підвіску з адаптивними амортизаторами і гальма Brembo.
Ціна Lamborghini Diablo Roadster перевищить 1,5 мільйона доларів. Усього випустять 19 таких авто.
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