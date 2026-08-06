1600-сильний жеребець: дебютував ексклюзивний Bugatti вартістю понад $20 мільйонів (фото)

Суперкар Bugatti Destrier створили за індивідуальним замовленням. Авто вирізняється елегантним дизайном у ретростилі, має розкішний салон і 1600-сильний W16.

Новий Bugatti Destrier покажуть публіці 16 серпня в рамках шоу ретроавто в Каліфорнії. Поки ж на офіційному сайті Bugatti розкрили основні подробиці моделі.

Дизайнери надихалися класичним Bugatti 57SC Atlantic 1936 року Фото: Bugatti

Купе Bugatti Destrier — третя модель (після Brouillard та F.K.P. Hommage), створена за програмою персоналізації Solitaire. Ці авто створюють в єдиному екземплярі та за індивідуальним замовленням, тому вони надзвичайно дорогі — коштують щонайменше 20 мільйонів доларів. Destrier назвали на честь жеребців, яких використовували середньовічні європейські рицарі.

Bugatti Destrier оснащений 1600-сильним W16 Фото: Bugatti

В основі новинки лежить трековий суперкар Bugatti Bolide, проте Destrier не настільки екстремальний, а комфортніший і розкішніший. Та й дизайн купе елегантніший — із більш плавними формами кузова, фірмовою радіаторною решіткою у вигляді підкови та значно меншим регульованим антикрилом. Стилісти надихалися знаменитим Bugatti Type 57SC Atlantic 1936 року.

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У салоні встановили кермо-штурвал Фото: Bugatti

Крім того, спеціально для авто створили особливі колісні диски (20-дюймові спереду та 21-дюймові ззаду), а також розробили спеціальний відтінок темно-синього кольору. Із цим забарвленням контрастують декоративні елементи з полірованого алюмінію.

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Салон Bugatti Solitaire Destrier оздобили не лише шкірою та карбоном, а й нубуком та особливою тканиною, прикрашеною вишивкою. Авто отримало кермо-штурвал та вигнуту цифрову панель приладів.

В оздобленні використали шкіру, нубук та дорогу тканину з вишивкою Фото: Bugatti

Як і Bolide, суперкар Bugatti Destrier оснащений 8,0-літровим 1600-сильним W16 із чотирма турбінами. Збережені 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями, повний привід, пневмопідвіска та карбоново-керамічні гальма.

Між іншим, нещодавно свою колекцію авто показав Кріштіану Роналду і в ній одразу три Bugatti.

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