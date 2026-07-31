Королівський шик: на публіці покажуть приголомшливий Bugatti 30-х за $40 мільйонів (фото)

Зіркою цьогорічного автошоу Grand Meeting в Дюссельдорфі стане один із шести Bugatti 41 Royale. Розкішне 6,5-метрове авто оснащене гігантським 12,8-літровим двигуном.

Легендарний Bugatti Type 41 Royale — одне з найдорожчих авто марки: його орієнтовна вартість становить 40 мільйонів доларів. Про раритет розповіли на сайті Motor1.

Авто транспортують на ретрошоу Grand Meeting в Дюссельдорфі

Сто років тому Етторе Бугатті вирішив створити найкраще авто у світі, яке затьмарить Rolls-Royce, Maybach чи Bentley. Його назва Royale ("Королівський") натякає, що модель призначалася, у першу чергу, для монархів.

6,5-метрове авто оснащене 12,8-літровою 300-сильною вісімкою

Гігантський Bugatti Type 41 Royale сягає 6,5 м завдовжки при колісній базі 4,3 м. Спеціально для нього розробили величезну рядну вісімку об’ємом 12,8 л та потужністю 300 сил. Із 3-ступінчастою механічною КПП максимальна швидкість склала 200 км/год – на рівні спорткарів тих часів.

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Bugatti Royale зберігається у колекції Volkswagen

Син Етторе Бугатті, Жан, створив для моделі особливий маскот на капот – фігурку слоника. Планувалося випустити 25 Bugatti 41, одначе дебют Royale у 1929 році припав на невдалий час – почалася Велика депресія і навіть багатії не бажали купувати найдорожче авто у світі за 40 000 доларів ($758 000 за сучасним курсом).

Випущено лише шість Bugatti Type 41 Royale

До 1933 року виготовили всього шість Bugatti Type 41 Royale, причому кожне авто мало кузов індивідуального дизайну. Через низький попит на модель на складі накопичився надлишок 12,8-літрових двигунів і ними оснастили унікальні швидкісні поїзди Bugatti.

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Конкретно цей Bugatti 41 Royale 1932 року починав життя як двомісний кабріолет, проте із часом новий власник із Франції замовив для нього п’ятимісний кузов від ательє Binder. Авто планували продати королю Румунії, проте цьому завадив початок Другої світової.

Для авто створили фігурку слоника на капот

Після війни Bugatti Type 41 Royale спочатку опинився у Великій Британії, а потім переїхав до США. Там він зберігався у кількох колекціях, а в 1999 році його викупив за понад 20 мільйонів доларів концерн Volkswagen. Зараз авто зберігається в музеї Volkswagen Autostadt у Вольфсбургу.

До речі, нещодавно на аукціон виставили ексклюзивний карбоновий Bugatti 90-х за $3 мільйони.

Також Фокус розповідав про найдорожче американське авто в історії за 25 мільйонів доларів.