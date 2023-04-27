Маловідомий рекордсмен: в інтернеті показали унікальний швидкісний потяг Bugatti (фото)
Потяг оснастили 300-сильним двигуном від розкішного Bugatti Royale. У 1934 році він встановив світовий рекорд швидкості — розігнався до 196 км/год.
Марка Bugatti відома своїми дорогими спортивними авто, проте французька компанія випускала не лише машини. Свого часу вона проєктувала і швидкісні потяги. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Ідея створити потяг Bugatti з'явилася на початку 30-х років. Етторе Бугатті на той час створив найрозкішніший і найдорожчий автомобіль у світі — Bugatti Type 41 Royale. Машину довжиною 6 м оснащували кузовами на замовлення і величезною 12,8-літровою вісімкою на 300 к. с.
Усього планували випустити майже 30 Bugatti Royale, але почалася Велика депресія і зрештою виготовили лише 6 авто. На підприємстві зібралося 25 невикористаних двигунів, і їм почали шукати застосування.
Вирішили встановити двигуни Bugatti на швидкісні потяги. Усього за 9 місяців було спроєктовано обтічний експрес Autorail, що складався з одного вагона (на кшталт рейкових автобусів Pesa, що використовуються в Україні). Салон розділили на два класи із м'якими кріслами.
Потяг Bugatti Autorail став не лише найшвидшим у Франції, у 1934 році він встановив світовий рекорд швидкості — розігнався до 196 км/год. Експлуатаційна швидкість склала 170 км/год — для 30-х років це було з області фантастики, тим паче, що у Франції тоді не було швидкісних потягів узагалі.Важливо
Виробництво потягів на підприємстві Bugatti поставили на потік. Незабаром навіть довелося відновити випуск моторів Bugatti Royale, адже їх складські запаси швидко виснажилися.
Усього випущено 88 рейкових автобусів Bugatti Autorail і вони експлуатувалися до 1958 року. До наших днів зберігся лише один такий експрес — він відреставрований та зберігається у залізничному музеї у французькому Мюллузі.
Раніше Фокус повідомляв, що Bugatti показали свій найшвидший суперкар за 4 мільйони євро.
Також ми писали, що механік розповів про надхмарну вартість ремонту Bugatti.