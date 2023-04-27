Маловідомий рекордсмен: в інтернеті показали унікальний швидкісний потяг Bugatti (фото)

Потяг оснастили 300-сильним двигуном від розкішного Bugatti Royale. У 1934 році він встановив світовий рекорд швидкості — розігнався до 196 км/год.

Related video

Марка Bugatti відома своїми дорогими спортивними авто, проте французька компанія випускала не лише машини. Свого часу вона проєктувала і швидкісні потяги. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Розкішний Bugatti Type 41 Royale став донором двигуна

Ідея створити потяг Bugatti з'явилася на початку 30-х років. Етторе Бугатті на той час створив найрозкішніший і найдорожчий автомобіль у світі — Bugatti Type 41 Royale. Машину довжиною 6 м оснащували кузовами на замовлення і величезною 12,8-літровою вісімкою на 300 к. с.

Величезна 12,8-літрова вісімка розвивала 300 к. с. Фото: autoevolution.com

Усього планували випустити майже 30 Bugatti Royale, але почалася Велика депресія і зрештою виготовили лише 6 авто. На підприємстві зібралося 25 невикористаних двигунів, і їм почали шукати застосування.

У салоні встановлені м'які крісла Фото: autoevolution.com

Вирішили встановити двигуни Bugatti на швидкісні потяги. Усього за 9 місяців було спроєктовано обтічний експрес Autorail, що складався з одного вагона (на кшталт рейкових автобусів Pesa, що використовуються в Україні). Салон розділили на два класи із м'якими кріслами.

Bugatti Autorail розганявся до 196 км/год Фото: autoevolution.com

Потяг Bugatti Autorail став не лише найшвидшим у Франції, у 1934 році він встановив світовий рекорд швидкості — розігнався до 196 км/год. Експлуатаційна швидкість склала 170 км/год — для 30-х років це було з області фантастики, тим паче, що у Франції тоді не було швидкісних потягів узагалі.

Важливо

Як у Роналду: українець замовив ексклюзивний суперкар Bugatti за 10 мільйонів євро (фото)

Виробництво потягів на підприємстві Bugatti поставили на потік. Незабаром навіть довелося відновити випуск моторів Bugatti Royale, адже їх складські запаси швидко виснажилися.

Всього випущено 88 Bugatti Autorail Потяги Bugatti експлуатували до 1958 року

Усього випущено 88 рейкових автобусів Bugatti Autorail і вони експлуатувалися до 1958 року. До наших днів зберігся лише один такий експрес — він відреставрований та зберігається у залізничному музеї у французькому Мюллузі.

Раніше Фокус повідомляв, що Bugatti показали свій найшвидший суперкар за 4 мільйони євро.

Також ми писали, що механік розповів про надхмарну вартість ремонту Bugatti.