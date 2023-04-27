Малоизвестный рекордсмен: в интернете показали уникальный скоростной поезд Bugatti (фото)

Поезд оснастили 300-сильным двигателем от роскошного Bugatti Royale. В 1934 году он установил мировой рекорд скорости — развил 196 км/ч.

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Марка Bugatti известна своими дорогими спортивными авто, однако французская компания выпускала не только машины. В свое время она проектировала и скоростные поезда. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Роскошный Bugatti Type 41 Royale стал донором двигателя

Идея создать поезд Bugatti появилась в начале 30-х годов. Этторе Бугатти в то время создал самый роскошный и дорогой автомобиль в мире – Bugatti Type 41 Royale. Машину длиной 6 м оснащали заказными кузовами и огромной 12,8-литровой восьмеркой на 300 л. с.

Огромная 12,8-литровая восьмерка развивала 300 л. с. Фото: autoevolution.com

Всего планировали выпустить около 30 Bugatti Royale, но разразилась Великая депрессия и в итоге собрали лишь 6 авто. На предприятии скопилось 25 неиспользованных двигателей и им начали искать применение.

В салоне установлены мягкие кресла Фото: autoevolution.com

Было решено установить двигатели Bugatti на скоростные поезда. Всего за 9 месяцев был спроектирован обтекаемый экспресс Autorail, состоящий из одного вагона (на подобие рельсовых автобусов Pesa, используемых в Украине). Салон разделили на два класса с мягкими креслами.

Bugatti Autorail разгонялся до 196 км/ч Фото: autoevolution.com

Поезд Bugatti Autorail стал не только самым быстрым во Франции, в 1934 году он установил мировой рекорд скорости – разогнался до 196 км/ч. Эксплуатационная скорость составила 170 км/ч – для 30-х годов это было из области фантастики, тем более, что во Франции тогда не было скоростных поездов вообще.

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Производство поездов на предприятии Bugatti поставили на поток. Вскоре даже пришлось возобновить выпуск моторов Bugatti Royale, ведь складские их запасы быстро истощились.

Всего выпущено 88 Bugatti Autorail Поезда Bugatti эксплуатировали до 1958 года

Всего выпущено 88 рельсовых автобусов Bugatti Autorail и они эксплуатировались до 1958 года. До наших дней сохранился лишь один такой экспресс – он отреставрирован и хранится в железнодорожном музее во французском Мюллузе.

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