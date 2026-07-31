Королевский шик: публике покажут потрясающий Bugatti 30-х за $40 миллионов (фото)

Звездой автошоу Grand Meeting в Дюссельдорфе в этом году станет один из шести Bugatti 41 Royale. Роскошное 6,5-метровре авто оснащено гигантским 12,8-литровым двигателем.

Легендарный Bugatti Type 41 Royale — один из самых дорогих автомобилей этой марки: его ориентировочная стоимость составляет 40 миллионов долларов. О раритете рассказали на сайте Motor1.

Автомобиль доставляют на ретро-шоу Grand Meeting в Дюссельдорфе

Сто лет назад Этторе Бугатти решил создать лучший автомобиль в мире, который затмит Rolls-Royce, Maybach или Bentley. Его название Royale ("Королевский") намекает на то, что модель предназначалась, в первую очередь, для монархов.

6,5-метровый автомобиль оснащен 12,8-литровым 300-сильным восьмицилиндровым двигателем

Гигантский Bugatti Type 41 Royale достигает 6,5 м в длину при колесной базе 4,3 м. Специально для него был разработан огромный рядный восьмицилиндровый двигатель объемом 12,8 л и мощностью 300 сил. С 3-ступенчатой механической коробкой передач максимальная скорость составила 200 км/ч — на уровне спорткаров тех времён.

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Bugatti Royale хранится в коллекции Volkswagen

Сын Этторе Бугатти, Жан, создал для этой модели особый талисман на капоте — фигурку слона. Планировалось выпустить 25 экземпляров Bugatti 41, однако дебют Royale в 1929 году пришёлся на неудачное время — началась Великая депрессия, и даже богачи не желали покупать самое дорогое авто в мире за 40 000 долларов ($758 000 по современному курсу).

Было выпущено всего шесть автомобилей Bugatti Type 41 Royale

К 1933 году было выпущено всего шесть автомобилей Bugatti Type 41 Royale, причём каждый из них имел кузов индивидуального дизайна. Из-за низкого спроса на модель на складе скопился излишек 12,8-литровых двигателей, и ими оснастили уникальные скоростные поезда Bugatti.

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Именно этот Bugatti 41 Royale 1932 года изначально был двухместным кабриолетом, однако со временем новый владелец из Франции заказал для него пятиместный кузов в ателье Binder. Автомобиль планировали продать королю Румынии, однако этому помешало начало Второй мировой войны.

Для автомобиля создали фигурку слоненка на капоте

После войны Bugatti Type 41 Royale сначала оказался в Великобритании, а затем был перевезен в США. Там он хранился в нескольких коллекциях, а в 1999 году его выкупил за более чем 20 миллионов долларов концерн Volkswagen. Сейчас автомобиль хранится в музее Volkswagen Autostadt в Вольфсбурге.

Кстати, недавно на аукцион выставили эксклюзивный карбоновый Bugatti 90-х годов за 3 миллиона долларов.

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