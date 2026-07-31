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Королевский шик: публике покажут потрясающий Bugatti 30-х за $40 миллионов (фото)

Bugatti 41 Royale
Bugatti Type 41 Royale оценивается в 40 миллионов долларов

Звездой автошоу Grand Meeting в Дюссельдорфе в этом году станет один из шести Bugatti 41 Royale. Роскошное 6,5-метровре авто оснащено гигантским 12,8-литровым двигателем.

Легендарный Bugatti Type 41 Royale — один из самых дорогих автомобилей этой марки: его ориентировочная стоимость составляет 40 миллионов долларов. О раритете рассказали на сайте Motor1.

Бугати 41
Автомобиль доставляют на ретро-шоу Grand Meeting в Дюссельдорфе

Сто лет назад Этторе Бугатти решил создать лучший автомобиль в мире, который затмит Rolls-Royce, Maybach или Bentley. Его название Royale ("Королевский") намекает на то, что модель предназначалась, в первую очередь, для монархов.

Bugatti 41
6,5-метровый автомобиль оснащен 12,8-литровым 300-сильным восьмицилиндровым двигателем

Гигантский Bugatti Type 41 Royale достигает 6,5 м в длину при колесной базе 4,3 м. Специально для него был разработан огромный рядный восьмицилиндровый двигатель объемом 12,8 л и мощностью 300 сил. С 3-ступенчатой механической коробкой передач максимальная скорость составила 200 км/ч — на уровне спорткаров тех времён.

Відео дня
Bugatti Type 41 Royale
Bugatti Royale хранится в коллекции Volkswagen

Сын Этторе Бугатти, Жан, создал для этой модели особый талисман на капоте — фигурку слона. Планировалось выпустить 25 экземпляров Bugatti 41, однако дебют Royale в 1929 году пришёлся на неудачное время — началась Великая депрессия, и даже богачи не желали покупать самое дорогое авто в мире за 40 000 долларов ($758 000 по современному курсу).

Салон Bugatti Type 41
Было выпущено всего шесть автомобилей Bugatti Type 41 Royale

К 1933 году было выпущено всего шесть автомобилей Bugatti Type 41 Royale, причём каждый из них имел кузов индивидуального дизайна. Из-за низкого спроса на модель на складе скопился излишек 12,8-литровых двигателей, и ими оснастили уникальные скоростные поезда Bugatti.

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Именно этот Bugatti 41 Royale 1932 года изначально был двухместным кабриолетом, однако со временем новый владелец из Франции заказал для него пятиместный кузов в ателье Binder. Автомобиль планировали продать королю Румынии, однако этому помешало начало Второй мировой войны.

талисман Bugatti
Для автомобиля создали фигурку слоненка на капоте

После войны Bugatti Type 41 Royale сначала оказался в Великобритании, а затем был перевезен в США. Там он хранился в нескольких коллекциях, а в 1999 году его выкупил за более чем 20 миллионов долларов концерн Volkswagen. Сейчас автомобиль хранится в музее Volkswagen Autostadt в Вольфсбурге.

Кстати, недавно на аукцион выставили эксклюзивный карбоновый Bugatti 90-х годов за 3 миллиона долларов.

Также Фокус рассказывал о самом дорогом американском автомобиле в истории за $25 миллионов.