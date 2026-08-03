2,5 с до сотні і жодного дисплея: дебютував "аналоговий" суперкар за $2,5 мільйона (відео)

Американська компанія Hennessey Performance розширює свою лінійку суперкарів. Купе Blackbird отримало атмосферний двигун і механічну коробку передач та не має дисплеїв.

Новий Hennessey Blackbird презентують публіці у серпні на шоу ретроавто The Quail у Каліфорнії. Подробиці новинки розкрили на сайті автовиробника.

Модель назвали на честь знаменитого високошвидкісного літака-розвідника Lockheed SR-71 Blackbird. Це молодший брат Hennessey Venom F5, якого вирішили зробити простішим та більш "аналоговим".

Авто назвали на честь літака-розвідника Lockheed SR-71 Blackbird Фото: Hennessey

Утім, це не значить, що авто старомодне. Кузов купе Hennessey Blackbird виготовлений із карбону і важить усього 1360 кг, а ще має продуману аеродинаміку. Замість антикрила встановили невеликий спойлер, пару кілів (як у літака) та спеціальні канали, по яким проходять потоки повітря. Фари та вихлопні труби мають схожий дизайн.

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Зате салон Hennessey Blackbird доволі старомодний. Тут відмовилися від екранів та встановили класичні циферблати приладів та фізичні перемикачі. Якщо потрібна навігація, то є можливість підключити смартфон. В оздобленні використали шкіру, алюміній і карбон. Також розробники обіцяють чималий багажник.

У салоні Hennessey Blackbird немає дисплеїв Фото: Hennessey

Суперкар Hennessey Blackbird оснащений 6,2-літровим атмосферним V8, створений компанією Ilmor — розробником двигунів для болідів "Формули-1" та IndyCar. Потужність становитиме приблизно 800-850 сил.

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Новий Hennessey Blackbird запропонують лише з 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займе 2,5 с, а максимальна швидкість складе 354 км/год. Авто отримає адаптивні амортизатори, які дозволять суттєво покращити комфорт їзди в місті чи на трасі.

Суперкар стартує до сотні за 2,5 с Фото: Hennessey

Усього випустять 71 таке купе. Ціна Hennessey Blackbird складе приблизно 2,5 мільйона доларів.

Між іншим, до виробництва суперкарів із механічною КПП повертається і Ferrari.

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