Американці створили екстремальний 800-сильний суперкар, який не боїться бездоріжжя (фото)

У США презентували нетиповий суперкар Rezvani Dune. Потужне 800-сильне авто підготовлене до серйозного бездоріжжя.

Американська компанія Rezvani більше відома своїми брутальними броньованими позашляховиками, проте іноді випускає й суперкари. Dune виготовлять лімітованою серією з семи авто, повідомляє сайт Motor1.

Rezvani Dune вирізняється агресивним дизайном

В основі Rezvani Dune лежить інший позашляховий суперкар Lamborghini Huracan Sterrato, проте зовні дві моделі абсолютно різні. Американське купе отримало повністю новий карбоновий кузов завширшки 2235 мм.

Суперкар отримав 31-дюймові позашляхові шини

Новий Rezvani Dune вирізняється брутальним рубаним дизайном із серйозно роздутими крилами. У нього клиноподібний силует, роскосі фари та круглі ліхтарі.

Салон Rezvani Dune оздоблений шкірою і замшею

Днище Rezvani Dune отримало металевий захист, а кліренс збільшили до 279 мм. Кут в’їзду становить 25°, а з’їзду – 35°. Стандартними є 31-дюймові позашляхові шини.

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Компонування салону Lamborghini Huracan Sterrato не змінили, проте покращили оздоблення – використали дорогу шкіру та замшу.

Компресор підняв потужність 5,2-літрового V10 до 811 сил

5,2-літровий V10 Lamborghini Huracan Sterrato оснастили механічним компресором, що збільшило його віддачу до 811 к. с. і 1064 Н∙м. Повний привід доповнили механічним заднім диференціалом та набором режимів для різних типів бездоріжжя, а в підвісці збільшили робочий хід.

До речі, нещодавно презентували 860-сильний пікап Rezvani з бронею, димовою завісою та електрошокером.

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