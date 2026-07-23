Американці створили екстремальний 800-сильний суперкар, який не боїться бездоріжжя (фото)
У США презентували нетиповий суперкар Rezvani Dune. Потужне 800-сильне авто підготовлене до серйозного бездоріжжя.
Американська компанія Rezvani більше відома своїми брутальними броньованими позашляховиками, проте іноді випускає й суперкари. Dune виготовлять лімітованою серією з семи авто, повідомляє сайт Motor1.
В основі Rezvani Dune лежить інший позашляховий суперкар Lamborghini Huracan Sterrato, проте зовні дві моделі абсолютно різні. Американське купе отримало повністю новий карбоновий кузов завширшки 2235 мм.
Новий Rezvani Dune вирізняється брутальним рубаним дизайном із серйозно роздутими крилами. У нього клиноподібний силует, роскосі фари та круглі ліхтарі.
Днище Rezvani Dune отримало металевий захист, а кліренс збільшили до 279 мм. Кут в’їзду становить 25°, а з’їзду – 35°. Стандартними є 31-дюймові позашляхові шини.
Компонування салону Lamborghini Huracan Sterrato не змінили, проте покращили оздоблення – використали дорогу шкіру та замшу.
5,2-літровий V10 Lamborghini Huracan Sterrato оснастили механічним компресором, що збільшило його віддачу до 811 к. с. і 1064 Н∙м. Повний привід доповнили механічним заднім диференціалом та набором режимів для різних типів бездоріжжя, а в підвісці збільшили робочий хід.
До речі, нещодавно презентували 860-сильний пікап Rezvani з бронею, димовою завісою та електрошокером.
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