Американцы создали экстремальный 800-сильный суперкар, который не боится бездорожья (фото)

В США представили необычный суперкар Rezvani Dune. Мощный 800-сильный автомобиль готов к серьезному бездорожью.

Американская компания Rezvani больше известна своими брутальными бронированными внедорожниками, однако иногда выпускает и суперкары. Модель Dune будет выпущена ограниченной серией из семи автомобилей, сообщает сайт Motor1.

Rezvani Dune отличается агрессивным дизайном

В основе Rezvani Dune лежит другой внедорожный суперкар — Lamborghini Huracan Sterrato, однако внешне эти две модели совершенно разные. Американское купе получило полностью новый карбоновый кузов шириной 2235 мм.

Суперкар получил 31-дюймовые внедорожные шины

Новый Rezvani Dune отличается брутальным, резким дизайном с выпуклыми крыльями. У него клиновидный силуэт, косостоящие фары и круглые задние фонари.

Салон Rezvani Dune отделан кожей и замшей

Дно Rezvani Dune оснащено металлической защитой, а клиренс увеличен до 279 мм. Угол въезда составляет 25°, а угол съезда — 35°. В стандартной комплектации установлены 31-дюймовые внедорожные шины.

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Компоновка салона Lamborghini Huracan Sterrato не изменилась, однако отделка была улучшена — для этого использовались кожа и замша высокого качества.

Компрессор увеличил мощность 5,2-литрового V10 до 811 сил

5,2-литровый двигатель V10 Lamborghini Huracan Sterrato оснастили механическим компрессором, что позволило увеличить его мощность до 811 к. с. и крутящий момент до 1064 Н∙м. Полный привод дополнили механическим задним дифференциалом и набором режимов для различных типов бездорожья, а в подвеске увеличили рабочий ход.

Кстати, недавно был представлен 860-сильный пикап Rezvani с броней, дымовой завесой и электрошокером.

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