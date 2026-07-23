Американцы создали экстремальный 800-сильный суперкар, который не боится бездорожья (фото)
В США представили необычный суперкар Rezvani Dune. Мощный 800-сильный автомобиль готов к серьезному бездорожью.
Американская компания Rezvani больше известна своими брутальными бронированными внедорожниками, однако иногда выпускает и суперкары. Модель Dune будет выпущена ограниченной серией из семи автомобилей, сообщает сайт Motor1.
В основе Rezvani Dune лежит другой внедорожный суперкар — Lamborghini Huracan Sterrato, однако внешне эти две модели совершенно разные. Американское купе получило полностью новый карбоновый кузов шириной 2235 мм.
Новый Rezvani Dune отличается брутальным, резким дизайном с выпуклыми крыльями. У него клиновидный силуэт, косостоящие фары и круглые задние фонари.
Дно Rezvani Dune оснащено металлической защитой, а клиренс увеличен до 279 мм. Угол въезда составляет 25°, а угол съезда — 35°. В стандартной комплектации установлены 31-дюймовые внедорожные шины.
Компоновка салона Lamborghini Huracan Sterrato не изменилась, однако отделка была улучшена — для этого использовались кожа и замша высокого качества.
5,2-литровый двигатель V10 Lamborghini Huracan Sterrato оснастили механическим компрессором, что позволило увеличить его мощность до 811 к. с. и крутящий момент до 1064 Н∙м. Полный привод дополнили механическим задним дифференциалом и набором режимов для различных типов бездорожья, а в подвеске увеличили рабочий ход.
Кстати, недавно был представлен 860-сильный пикап Rezvani с броней, дымовой завесой и электрошокером.
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