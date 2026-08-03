2,5 с до сотни и ни одного дисплея: дебютировал "аналоговый" суперкар за $2,5 миллиона (видео)

Американская компания Hennessey Performance расширяет свою линейку суперкаров. Купе Blackbird получило атмосферный двигатель и механическую коробку передач и не имеет дисплеев.

Новый Hennessey Blackbird представят публике в августе на шоу ретро-авто The Quail в Калифорнии. Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.

Модель назвали в честь знаменитого высокоскоростного самолета-разведчика Lockheed SR-71 Blackbird. Это младший брат Hennessey Venom F5, которого решили сделать более простым и "аналоговым".

Авто назвали в честь самолета-разведчика Lockheed SR-71 Blackbird Фото: Hennessey

Впрочем, это не значит, что автомобиль старомодный. Кузов купе Hennessey Blackbird изготовлен из карбона и весит всего 1360 кг, а также имеет продуманную аэродинамику. Вместо антикрыла установили небольшой спойлер, пару килей (как у самолета) и специальные каналы, по которым проходят потоки воздуха. Фары и выхлопные трубы имеют схожий дизайн.

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Зато салон Hennessey Blackbird достаточно старомодный. Здесь отказались от экранов и установили классические циферблаты приборов и переключатели. Если требуется навигация, то есть возможность подключить смартфон. В отделке использовали кожу, алюминий и карбон. Также разработчики обещают большой багажник.

В салоне Hennessey Blackbird нет дисплеев Фото: Hennessey

Суперкар Hennessey Blackbird оснащен 6,2-литровым атмосферным V8, созданным компанией Ilmor – разработчиком двигателей для болидов "Формулы-1" и IndyCar. Мощность составит примерно 800-850 сил.

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Новый Hennessey Blackbird предложат только с 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч займет 2,5 с, а максимальная скорость составит 354 км/ч. Автомобиль получит адаптивные амортизаторы, которые позволят существенно улучшить комфорт езды в городе или на трассе.

Суперкар стартует до сотни за 2,5 с Фото: Hennessey

Всего выпустят 71 такое купе. Цена Hennessey Blackbird составит примерно 2,5 миллиона долларов.

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