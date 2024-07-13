Разведчик SR-71 Blackbird: легенда, побившая рекорд

В США прошла встреча членов сообщества SR-71, во время которой участники вспоминали рекордные и рискованные полеты на уникальном "Черном дрозде".

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В июне 2024 года в Рино, штат Невада, состоялась последняя встреча членов сообщества SR-71, организованная Ассоциацией Blackbird. Среди участников были люди, имевшие отношение к таким программам, как A-12, SR-71 и U-2. Линда Шеффилд Миллер, дочь летчика SR-71, поделилась с бывшим летчиком SR-71 Эдом Йилдингом своими впечатлениями о последнем полете SR-71 в 1990 году.

Фокус перевел статью Харрисона Касса о легендарном самолете SR-71 Blackbird.

Эд Йилдинг рассказал, что полет не мог длиться менее часа из-за нагрузки на двигатель и проблем с топливом.

Бывший пилот Чарли Дабс планирует передать свои памятные вещи, связанные с Blackbird, в Музей стратегического воздушного командования и аэрокосмической техники в Небраске.

SR-71 — легендарный самолет

В июне 2024 года в Рино, штат Невада, сообщество SR-71 провело свой двадцать пятый и последний юбилей. Встреча, организованная Ассоциацией Blackbird, была открыта только для людей с членским билетом. Чтобы получить такой членский билет, необходимо иметь непосредственное отношение к одной из следующих программ: A-12, SR-71, U-2, TR-1, KC-135Q, KC-10, T-38 и 9-е стратегическое разведывательное крыло (SRW). Встреча всегда проводится в Рино, потому что этот город находится недалеко от авиабазы Бил, где базируется 9-е SRW и где ранее осуществлялась программа SR-71 (по совпадению, именно там автор проходил медосмотр на I класс по летной подготовке).

На встрече также присутствовала Линда Шеффилд Миллер, дочь бывшего летчика SR-71 и защитница SR-71. Миллер рассказала The Aviation Geek Club о встрече и о своей беседе с бывшим летчиком SR-71 Эдом Йилдингом.

"Я сидела с Эдом Йилдингом, летчиком Blackbird, который совершил последний полет на SR-71 №972 6 марта 1990 года из Лос-Анджелеса в Вашингтон, чтобы установить рекорд скорости, пролетев от побережья до побережья за 64 минуты, — написала Миллер. — Йилдинг рассказал мне истинную причину, по которой полет не мог быть выполнен менее чем за час". Очевидно, Бен Рич, тогдашний вице-президент Skunk Works, хотел, чтобы последний полет SR-71 был совершен на максимальной скорости, поэтому он спросил своих инженеров, может ли самолет лететь со скоростью 3,5 Маха. Ответ инженеров был отрицательным.

SR-71 остается одним из самых знаковых и узнаваемых из когда-либо созданных самолетов, даже спустя 25 лет после своего последнего полета Фото: Википедия

"По словам Йилдинга, их беспокоили следующие факторы: нагрузка на двигатели на такой скорости в течение долгого времени (SR-71 был создан для скорости 3,2, а не 3,5 Маха)… [и] нехватка топлива, если они будут лететь быстрее 3,3 Маха", — пишет Миллер.

"Чем быстрее вы летите, тем быстрее расходуется топливо, — объяснил Йилдинг. — Если у Blackbird закончится топливо на взлетно-посадочной полосе аэропорта Даллеса в Вирджинии, это будет не самым впечатляющим финалом".

Поэтому вместо того чтобы мчаться через всю страну на скорости 3,5 Маха, последний полет SR-71 включал в себя дозаправку над Тихим, а затем и над Атлантическим океаном, чтобы у SR-71 было достаточно топлива для пролета над взволнованной толпой в аэропорту Даллеса, среди которой, по совпадению, были Миллер и ее отец.

Воспоминания о "Черном дрозде"

Миллер также написала, что бывший летчик SR-71 Чарли Дабс (Charlie Daubs) переходит на работу в Музей стратегического воздушного командования и аэрокосмической техники в Эшленде, штат Небраска, куда он передаст коллекцию своих личных памятных вещей, связанных с Blackbird в дополнение к имеющемуся в музее самолете Blackbird с серийным номером 61-7964. Дабс просит последовать своему примеру и других людей, в распоряжении которых оказались фрагменты наследия Blackbird.

SR-71 Blackbird

SR-71 остается одним из самых знаковых и узнаваемых из когда-либо созданных самолетов, даже спустя 25 лет после своего последнего полета. По имеющимся данным, в настоящее время на заводе Lockheed создается SR-72 ("Сын Blackbird"), который может стать наследником SR-71.

Об авторе

Харрисон Касс — журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.