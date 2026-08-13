У США створили дивний гібрид позашляховика Jeep та суперкара Lamborghini (відео)

У США створили незвичний позашляховик. Автомобіль поєднує в собі риси Jeep Wrangler та Lamborghini Countach.

Незвичний проєкт — творіння тюнера та блогера Кайла із Північної Кароліни. Оригінальний автомобіль назвали Jeeporghini, повідомляє сайт Carscoops.

Кайл придбав старий короткий позашляховик Jeep Wrangler YJ 1995 року та копію суперкара Lamborghini Countach, збудовану на базі Pontiac Fiero. Розміри двох авто виявилися подібними, а колісна база — ідентичною.

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Американець встановив склопластиковий кузов Lamborghini на рамне шасі Jeep. При цьому він зняв кришку переднього багажника суперкара, аби залишити решітку радіатора та фари Wrangler, а також сталеві дуги. Авто вирізняється нестандартним піщаним забарвленням.

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Авто має високий кліренс та позашляхові шини, але, разом із тим, збережені й фірмові "гільйотинні" двері Lamborghini. На відміну від Countach, Jeeporghini є повнопривідним і передньомоторним. Він оснащений 4,0-літровою рядною шісткою потужністю 180 сил із кастомним вертикальним вихлопом.

До речі, нещодавно в США створили екстремальний позашляховий суперкар на 800 сил на базі Lamborghini.

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